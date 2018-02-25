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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Voleybol Beşiktaş, Nilüfer Belediye'ye sert vermedi
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Voleybol
AA
25.02.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Nilüfer Belediye'ye sert vermedi

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son hafta maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ramazan Demiröz, Yılmaz Duman
Beşiktaş: Şeyma Ercan, Dilara Bilge, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Seda Uslu (Pınar Eren, Simay Gazi, Marharyta, Hümay Topaloğlu)
Nilüfer Belediyespor: Birgül Güler, Carolina Da Silva, Ceyda Aktaş, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Merve Tanıl, Elif Boran, Elif Başaran)
Setler: 31-29, 25-23, 25-22
Süre: 89 dakika (36, 28, 25)

Mücadeleye iyi başlayan Beşiktaş, Seda Uslu'nun servis sayısıyla teknik molayı 12-6 önde geçti. Beşiktaş'ın, Şeyma Ercan ve Rykhliuk'un
ataklardan ürettiği sayılarla önde götürdüğü müsabakada Nilüfer Belediyespor, Da Silva ile 15-15'te skoru eşitledi. Çekişmeli geçen ilk seti 31-29 kazanan ev sahibi takım, 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayıların alındığı ikinci sette Beşiktaş, teknik molaya 12-10 önde girdi. Nilüfer Belediyespor, 16-16'da eşitliği yakalayıp, 21-18 üstünlük kursa da geri dönüş gerçekleştiren Beşiktaş, 22-22'de eşitliği sağladı. Ev sahibi takım, seti 25-23 alarak skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü sete konuk takım iyi başladı. Nilüfer Belediyespor, teknik molayı 12-7 önde geçmesine rağmen Beşiktaş, skoru 21-21 de eşitledi. Siyah-beyazlı ekip, Rykhliuk'un sayılarıyla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

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