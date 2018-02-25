Beşiktaş, Nilüfer Belediye'ye sert vermedi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son hafta maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ramazan Demiröz, Yılmaz Duman
Beşiktaş: Şeyma Ercan, Dilara Bilge, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Seda Uslu (Pınar Eren, Simay Gazi, Marharyta, Hümay Topaloğlu)
Nilüfer Belediyespor: Birgül Güler, Carolina Da Silva, Ceyda Aktaş, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Merve Tanıl, Elif Boran, Elif Başaran)
Setler: 31-29, 25-23, 25-22
Süre: 89 dakika (36, 28, 25)
Mücadeleye iyi başlayan Beşiktaş, Seda Uslu'nun servis sayısıyla teknik molayı 12-6 önde geçti. Beşiktaş'ın, Şeyma Ercan ve Rykhliuk'un
ataklardan ürettiği sayılarla önde götürdüğü müsabakada Nilüfer Belediyespor, Da Silva ile 15-15'te skoru eşitledi. Çekişmeli geçen ilk seti 31-29 kazanan ev sahibi takım, 1-0 öne geçti.
Karşılıklı sayıların alındığı ikinci sette Beşiktaş, teknik molaya 12-10 önde girdi. Nilüfer Belediyespor, 16-16'da eşitliği yakalayıp, 21-18 üstünlük kursa da geri dönüş gerçekleştiren Beşiktaş, 22-22'de eşitliği sağladı. Ev sahibi takım, seti 25-23 alarak skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü sete konuk takım iyi başladı. Nilüfer Belediyespor, teknik molayı 12-7 önde geçmesine rağmen Beşiktaş, skoru 21-21 de eşitledi. Siyah-beyazlı ekip, Rykhliuk'un sayılarıyla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.
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