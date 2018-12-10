Beşiktaş Malmö maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Biletler satışta mı?
Beşiktaş, Malmö maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki son mücadelesine çıkacak. Galibiyet elde etmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek olan temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu İsveç ekibini Vodafone Park'ta ağırlayacak. Peki, bir üst tura çıkabilmek için büyük önem arz eden Beşiktaş Malmö maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş Malmö maçı için geri sayı başladı. İsveç deplasmanında rakibinin sahasından 2-0 mağlup ayrılan Kara Kartal, Vodafone Park'ta bu mücadelenin rövanşını almaya gayret gösterecek. Peki, Beşiktaş Malmö maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, sahasında Malmö'yü ağırlayacak. 13 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
BİLETLER SATIŞTA
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü sahasında İsveç'in Malmö ekibiyle yapacağı maçın biletleri bugün satışa sunuluyor.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin 10 Aralık tarihinde satışa çıkarılacağı belirtildi.
Müsabakanın bilet fiyatları 110 ile bin lira arasında değişiyor.
Bilet Fiyatları
1. Kategori 300TL
2. Kategori 275TL
3. Kategori 250TL
4. Kategori 225TL
5. Kategori 205TL
6. Kategori 185TL
7. Kategori 120TL
8. Kategori 110TL
VIP : 800TL
1903 A-E : 800TL
1903 B-D : 850TL
1903 C : 1.000TL
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