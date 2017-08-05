Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Konyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Turkcell Süper Kupa müsabakasının Samsun’da oynanacağını duyurdu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor’un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş - Konyaspor (Süper Kupa) maçı nerede ne zaman oynanacak?

6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa Final maçı ATV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş’ta Talisca şoku

Lisansı çıkmayan Brezilyalı yıldız Süper kupa maçında yok. Beşiktaş ile Benfica arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı lisansı çıkartılamayan Talisca Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

Benfica’nın Talisca’nın kiralık süresinin uzatılması için ödemesi gereken 2 milyon Euro’yu alamadığını gerekçe göstererek lisans için gereken evrakları Beşiktaş’a göndermediği ortaya çıktı.Portekiz kulübü, olayı Fifa ve Uefa nezdinde hukuki mercilere taşıyacağını söyleyen Siyah Beyazlılarıÿ ’bu gün gönderiyoruz, yarın gönderiyoruz, Talisca Brezilya’dan geç döndü imza alamadık’ gibi gerekçelerle oyalayınca lisans çıkartılamayan Talisca Konyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş, Benfica’nın bu tutumunu devam ettirmesi halinde yarın geçici lisans çıkartmak için Uefa’ya başvuracağı öğrenildi.Bu arada Benfica’nın Talisca için 25 milyon Euro’lara varan teklifler aldığı ve oyuncuyu satmak için oyalama taktiği yaparak geri çağırdığı da iddialar arasında.

Türkiye Süper Kupası

Türkiye'de yeni sezon başlamadan önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonu.

1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi. 1998 yılında kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı. Süper Kupa, yeniden düzenlenmeye başlandıktan sonra ilk olarak 2006 yılında oynandı. Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupası'nı kaybeden finalist takım arasında oynanır. Bunun ilk örneği 2009 yılında yaşandı.

Galatasaray 23 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 15 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır.

Tarihçe...

Türkiye'de lig şampiyonu ile kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren bir organizasyon ilk kez 1965-66 sezonunda organize edildi. Cumhurbaşkanlığı Kupası ismi ile 1966 yılında, 1965-66 Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş ile 1965-66 Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray arasında oynanan maçla birlikte organizasyon başlamış oldu. Galatasaray 2-0'lık galibiyetle birlikte kupayı kazanan ilk takım oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası, 12 Eylül Darbesinin yapıldığı dönemde 1981 ve 1982 yıllarında iki defa Devlet Başkanlığı Kupası ismiyle olmak üzere 1998 yılına kadar 33 defa organize edildi. Galatasaray, 1998 yılına kadar düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defayla en çok kazanan takım oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası, son kez 1998 yılında düzenlendikten sonra kaldırıldı. 9 yıl aranın ardından Süper Kupa ismini alarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tekrar lig şampiyonu ile kupa şampiyonu arasında oynatılmaya başlandı. Daha önceki düzenlenen organizasyonlar genellikle Mayıs ile Haziran tarihlerinde oynanırken, Süper Kupa Ağustos ayında yeni sezonun başlamasından kısa bir süre önce organize edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kupası her yıl Ankara sınırları içerisinde oynanırken, Süper Kupa hem yurt dışında hemde Türkiye'nin farklı illerinde düzenlendi.

Türkiye Süper Kupası organizasyonu 2006'da Beşiktaş, 2007'de Fenerbahçe, 2008'de Galatasaray, 2009'da Fenerbahçe ve 2010'da da Trabzonspor kazandı. 2011 yılındaki karşılaşma şike davası sebebiyle yapılmadı. 2012 ile 2013 yıllarında Galatasaray organizasyonu üst üste 2 kez kazandı. Organizasyon bugüne kadar 3 kez Almanya'da, 2 kez İstanbul'da, birer kez de Ankara, Erzurum, Manisa ve Kayseri'de düzenlendi. 2014'te Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda mağlup etti. 2015 ve 2016 yıllarında Galatasaray kupayı üst üste 2 kez yeniden kazandı.

Organizasyonda elde edilen en farklı skor 5'er kez ile 3-0 olurken, 8 kez ile en fazla görülen skor ise 1-0 oldu. 2015 yılında Bursaspor ile Galatasaray'ın arasında oynanan Türkiye Süper Kupası maçı 1-0'lık Galatasaray galibiyeti ile sonuçlandı. 2016 yılında Beşiktaş ile Galatasaray'ın arasında oynanan son Türkiye Süper Kupası maçı normal süresi 0-0, uzatmalarda 1-1 sona erdi. Galatasaray, Beşitaş'ı penaltılarda 3-0 mağlup etti ve kupayı üst üste 2 kez yeniden kazandı ve toplamda 15. kez kupayı müzesine götürdü.