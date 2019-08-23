Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kartal puan arayışında!
Beşiktaş Göztepe maçı ile Süper Lig'de dengeler yeniden değişecek. İlk hafta mücadelesini deplasmanda 3-0 gibi bir skorla kaybeden Beşiktaş, ikinci hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlayacak. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Beşiktaş Göztepe maçı ile Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Göztepe ile çıktığı son 10 karşılaşmadan 2 kez mağlup ayrılan Beşiktaş, serisine devam etmek için sahada olacak. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 2. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe ile mücadele edecek. 23 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalında canlı izlenebilecek.
ADEM LJAJİC MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Sırbistan'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Portekiz ve Lüksemburg ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic de davet edildi.
Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 7 Eylül'de kendi sahalarında Portekiz ve 10 Eylül'de deplasmanda Lüksemburg ile yapacakları maçların aday kadrosunu belirledi.
Luka Milivojevic ile Matija Nastasic'in uzun bir süre sonra yeniden çağrıldıklarını aday kadrodaki isimler şöyle:
Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Boris Radunovic (Hellas Verona)
Defans: Antonio Rukavina (Astana), Marko Gobeljic (Kızılyıldız), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nikola Maksimovic (Napoli), Matija Nastasic (Schalke 04), Stefan Mitrovic (Strasbourg), Aleksandar Kolarov (Roma), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)
Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Darko Lazovic (Hellas Verona), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Real Madrid), Milan Pavkov (Kızılyıldız).
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda mücadelede eden Sırbistan, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ukrayna'nın 10 puanla lider olduğu grupta Lüksemburg'un 4, Portekiz'in 2, Litvanya'nın 1 puanı bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TAN GEORGES-KEVİN N'KOUDOU
Beşiktaş, Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou'yu kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham Kulübünden transfer edilen N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.
Fransa'da Nantes ve Olympique Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon sterlin bonservisle İngiltere'nin Tottenham takımına transfer oldu. Başkent temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'nun kadrosunda da kiralık olarak yer aldı.
SÜPER LİG'DE 51. MÜCADELE
Beşiktaş ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki müsabakada ise gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.
FARKLI SKORLAR
Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.
2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.
Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 50 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.
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