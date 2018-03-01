Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 kırmızı kartın çıktığı ve 4 golün olduğu maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'ta oynanan maçta konuk ekip Fenerbahçe'nin gollerini 17. dakikada Soldado ve 45+2. dakikada Şener Özbayraklı atarken ev sahibi Beşiktaş'ın gollerini 14. dakikada Negredo ve 82. dakikada Talisca kaydetti. Mücadelede Fenerbahçe'de 44. dakikada Alper Potuk ve 76. dakikada Volkan Demirel, Beşiktaş'ta ise 52. dakikada Quaresma kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Vida (Dk. 46 Quaresma), Tosic, Medel, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 46 Babel), Caner Erkin, Talisca, Negredo
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Chahechouhe (Dk. 80 Kameni), Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici (Dk. 66 Dirar), Alper Potuk, Soldado (Dk. 73 Valbuena)
Goller: Dk. 14 Negredo, Dk. 82 Hasan Ali Kaldırım (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 17 Soldado, 45+2 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 76 Volkan Demirel (Fenerbahçe), Dk. 52 Quaresma (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Medel, Dk. 59 Pepe, Dk. 90+1 Tosic (Beşiktaş), Dk. 54 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)
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MAÇIN GOL DAKİKALARI
14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Talisca'nın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Negredo, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
17. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topla altı pasın sol çaprazında Soldado gelişine vurarak meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden gole çevirdi: 1-1
45+2. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Mehmet Ekici'nin derinlemesine pasında sağdan ceza sahasına giren Şener Özbayraklı'nın kale önüne doğru sert vurduğu top Vida'nın eline çarparak ağlara gitti: 2-1
82. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Talisca topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'a çarparak ağlara gitti: 2-2
MAÇTAN NOTLAR
FORVETTE SOLDADO
Teknik direktör Aykut Kocaman, forvette Roberto Soldado'ya forma verdi.
Sarı-lacivertli ekibe sezon başında dahil olan Soldado, ZTK'da forma giydiği 3 maçta 2 gol kaydederek kupada takımını galibiyete taşıdı.
MEHMET EKİCİ 16 MAÇ SONRA 11'DE
Sarı-lacivertli ekipte, Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıkların ardından 16 maç sonra ilk 11'de görev aldı. En son kupada Adana Demirspor, Süper Lig'de ise Demir Grup Sivasspor maçlarında ilk 11'de görev alan Ekici, sonrasında yaşadığı sakatlıklardan dolayı 11'de görev alamamıştı. Ekici bu maçla tekrar 11'de forma buldu.
PEPE İLE TALİSCA 11'DE
Süper Lig'de oynanan maçta cezalı oldukları için forma giyemeyen Pepe ile Talisca, bu karşılaşmada forma giyerken, Oğuzhan Özyakup yedek soyundu.
QUARESMA, BABEL, ADRİANO YEDEK
Beşiktaş'ta Quaresma, Babel ve Adriano yedek soyundu. Ligde oynanacak Trabzonspor maçını düşünen teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma ve Babel'e ilk 11'de yer vermezken, yerlerine Caner, Lens ve Tosic görev aldı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte son 2 antrenmanda yer almayan Tolga Zengin, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.
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