Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart...
Futbol Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:5 yıl sonra aynı tablo! İki yıldız...

Futbol
DHA
01.03.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 kırmızı kartın çıktığı ve 4 golün olduğu maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'ta oynanan maçta konuk ekip Fenerbahçe'nin gollerini 17. dakikada Soldado ve 45+2. dakikada Şener Özbayraklı atarken ev sahibi Beşiktaş'ın gollerini 14. dakikada Negredo ve 82. dakikada Talisca kaydetti. Mücadelede Fenerbahçe'de 44. dakikada Alper Potuk ve 76. dakikada Volkan Demirel, Beşiktaş'ta ise 52. dakikada Quaresma kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Stat: Vodafone Park 
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu 
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Vida (Dk. 46 Quaresma), Tosic, Medel, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 46 Babel), Caner Erkin, Talisca, Negredo 
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Chahechouhe (Dk. 80 Kameni), Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici (Dk. 66 Dirar), Alper Potuk, Soldado (Dk. 73 Valbuena) 
Goller: Dk. 14 Negredo, Dk. 82 Hasan Ali Kaldırım (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 17 Soldado, 45+2 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe) 
Kırmızı kartlar: Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 76 Volkan Demirel (Fenerbahçe), Dk. 52 Quaresma (Beşiktaş) 
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Medel, Dk. 59 Pepe, Dk. 90+1 Tosic (Beşiktaş), Dk. 54 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart...

MAÇIN GOL DAKİKALARI
14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Talisca'nın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Negredo, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
17. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topla altı pasın sol çaprazında Soldado gelişine vurarak meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden gole çevirdi: 1-1
45+2. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Mehmet Ekici'nin derinlemesine pasında sağdan ceza sahasına giren Şener Özbayraklı'nın kale önüne doğru sert vurduğu top Vida'nın eline çarparak ağlara gitti: 2-1
82. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Talisca topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'a çarparak ağlara gitti: 2-2

MAÇTAN NOTLAR
FORVETTE SOLDADO
Teknik direktör Aykut Kocaman, forvette Roberto Soldado'ya forma verdi. 
Sarı-lacivertli ekibe sezon başında dahil olan Soldado, ZTK'da forma giydiği 3 maçta 2 gol kaydederek kupada takımını galibiyete taşıdı.

MEHMET EKİCİ 16 MAÇ SONRA 11'DE
Sarı-lacivertli ekipte, Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıkların ardından 16 maç sonra ilk 11'de görev aldı. En son kupada Adana Demirspor, Süper Lig'de ise Demir Grup Sivasspor maçlarında ilk 11'de görev alan Ekici, sonrasında yaşadığı sakatlıklardan dolayı 11'de görev alamamıştı. Ekici bu maçla tekrar 11'de forma buldu.

PEPE İLE TALİSCA 11'DE
Süper Lig'de oynanan maçta cezalı oldukları için forma giyemeyen Pepe ile Talisca, bu karşılaşmada forma giyerken, Oğuzhan Özyakup yedek soyundu.

QUARESMA, BABEL, ADRİANO YEDEK
Beşiktaş'ta Quaresma, Babel ve Adriano yedek soyundu. Ligde oynanacak Trabzonspor maçını düşünen teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma ve Babel'e ilk 11'de yer vermezken, yerlerine Caner, Lens ve Tosic görev aldı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte son 2 antrenmanda yer almayan Tolga Zengin, mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart...

Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park'ta!Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı maçı takip etmek için Vodafone Park'a ulaştı. Yaklaşık 15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun önünde toplanarak yola çıkan taraftarlar, 17.30 civarında Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerden inerek stat önünde toplanan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından tek tek aranarak stada alınıyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    13
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika: Fernandao için karar verildi!

Berke bombası... Transfer bedeli 21 milyon!

Talisca’ya büyük şok! Volkan Demirel...

Beşiktaş'ta şarkı krizi!