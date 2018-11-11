Beşiktaş evinde Sivasspor'a yenildi! Ağır yaralı...
Süper Lig'in 12. haftasında zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş sahasında sürpriz bir sonuçla Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı ekip Başakşehir'in ardından Sivasspor'a da mağlup olarak Süper Lig'de üst üste ikinci yenilgisini aldı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'ın golünü 11. dakikada Güven Yalçın atarken, konuk ekip Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada David Braz ve 53. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 18 puanda kalıp lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinden yer alırken, Sivasspor ise puanını 14'e yükseltti.
STAT: Vodafone
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz
BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin - Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 79 Roco), Vida, Caner, Atiba (Dk. 58 Dorukhan), Oğuzhan (Dk. 56 Mustafa), Quaresma, Ljajic, Babel, Güven Yalçın
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya (Dk. 85 Uğur), Medjani, Hakan, Torje, Robinho, Emre Kılınç (Dk. 81 Ndinga), Kone (Dk. 65 Muhammet)
GOLLER: Dk. 11 Güven Yalçın (Beşiktaş) - Dk. 14 David Braz, Dk. 53 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Quaresma, Dorukhan, Vida, Roco (Beşiktaş) - David Braz, Hakan Arslan, Papp (Demir Grup Sivasspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahasına ortaladığı topa kafayla vuran Güven Yalçın, kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
14. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Robinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte David Braz, topu aşırtma bir şekilde kaleye gönderdi. Oğuzhan Özyakup'un kafayla çizgi üzerindeki müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1
TOLGA ZENGİN LİGDE 9 MAÇ SONRA KALEDE
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin ligde 9 maç sonra yeniden eldivenleri giydi. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında son kez kaleye geçen Tolga Zengin, 9 haftalık aranın ardından yeniden kaleye geçti. Tecrübeli kaleci Genk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da Beşiktaş kalesini korumuştu.
GÜNEŞ'TEN GÜVEN YALÇIN SÜRPRİZİ
Gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında genç forvet Güven Yalçın'a forma verdi. Bu sezon siyah-beyazlı takıma katılan Güven Yalçın böylelikle ilk kez bir resmi maça 11 kişilik kadroda başlamış oldu. 19 yaşındaki forvet ligde daha önce Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.
HAKKARİ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler unutulmadı.
İstiklal Marşı öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşısına antrenör Hakan Keleş yönetiminde çıktı.
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