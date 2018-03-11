Beşiktaş evinde Mersin BŞB'ye mağlup oldu
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Beşiktaş'ı 70-65 mağlup etti.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ozan Gönen, Orkun Yurtdaş, Murat Danışan
Beşiktaş: Mosby 7, Esra Erden Atacan 10, Kübra Siyahdemir 8, Wheeler 8, Radosavljevic 8, Burcu Çiğil 3, Sevgi Uzun 2, Zellous 19
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Hartley 14, Thomas 17, Gülşah Gümüşay 4, Gajic 18, Melike Tuğba Oral 2, Putnina 10
1. Periyot: 10-21
Devre: 26-39
3. Periyot: 43-51
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