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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.08.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

Beşiktaş evinde LASK Linz'i 1-0 mağlup etti

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Beşiktaş evinde LASK Linz'i 1-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında LASK Linz 'i 1-0 mağlup etti. Bu mücadelenin rövanşı 16 Ağustos tarihinde oynanacak.

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede temsilcimize galibiyeti getiren golü 6. dakikada Babel kaydetti.

MAÇIN GOL DAKİKASI
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortaladığı topu arka direkte Babel, kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0 

Beşiktaş evinde LASK Linzi 1-0 mağlup etti

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Vodafone Parkta şok görüntü Zemin...
Vodafone Park'ta şok görüntü! Zemin...

MAÇTAN NOTLAR
GÜNEŞ'İN TERCİHİ PEPE - NECİP
Teknik direktör Şenol Güneş LASK Linz karşısına bir önceki turda oynanan B36 Torshavn maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik ile çıktı. B36 Torshavn maçlarında forma giyen Adriano sakatlığı sebebiyle Linz maçının kadrosuna dahil edilmedi. Adriano'yu son iki maçta orta sahada oynatan Şenol Güneş, Adriano olmayınca Pepe - Medel olarak düşündüğü stoper ikilisini Pepe - Necip olarak değiştirmek zorunda kaldı. Bir önceki turda iki maçta da forma giyen Fatih Aksoy ise Pepe'nin gelişiyle yedek kulübesine döndü. Defans hattının sağ ve solunu değiştirmeyen Güneş, beklerde de yine Gökhan Gönül ve Caner'e şans verdi. Medel'i yeniden orta sahaya çeken tecrübeli teknik adamın orta saha kurgusu Tolgay, Medel ve Oğuzhan'dan oluştu. Hücum oyuncularının B36 Torshavn maçlarındaki performanslarından memnun kalan Şenol Güneş, LASK Linz maçında da ileri uçta Babel, Lens ve Larin üçlüsüne yer verdi.

YEDEK KULÜBESİ BİR HAYLİ ZENGİN
Beşiktaş - LASK Linz maçında dikkat çeken bir nokta da siyah beyazlıların yedek kulübesi oldu. Tosic, Fabricio ve Talisca'nın ayrılığına rağmen Enzo Roco haricinde 3 Türk oyuncuyu kadrosuna katan ve henüz başka transfer yapmayan Beşiktaş'ın yedek kulübesi bir hayli kuvvetli konumda. Quaresma, Negredo, Enzo Roco, Vagner Love gibi isimler Linz maçının yedek kulübesinde yer aldı. Kadroda kendisine yer bulan diğer isimler ise genç oyuncular Utku, Fatih ve Dorukhan oldu. Dünya Kupası'nda forma giyen Quaresma ile yeni transferlerden Roco bu sezon ilk kez resmi bir maçta kadroya girmiş oldu. Hazır olmadıkları gerekçesiyle Vida, Atiba ve Gökhan Töre de kadroya dahil edilmedi.

SAHA ZEMİNİNDE BOZUKLUK
Siyah beyazlı ekibin LASK Linz'i ağırladığı karşılaşmada Vodafone Park zemininde olan bozukluklar dikkat çekti. Özellikle Kuzey Tribün tarafındaki yarı sahada yer kalenin, alanın büyük kısmında olan yıpranmalar göze çarptı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ
LASK Linz karşılaşmasında siyah beyazlı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar maçın başlama düdüğüne yakın kendilerine ayrılan yerlerin büyük kısmını doldurdu. Öte yandan 100'e yakın LASK Linz taraftarı da karşılaşmayı takip etti. 

 

Beşiktaş evinde LASK Linzi 1-0 mağlup etti

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