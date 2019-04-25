Beşiktaş Esports yeni Rocket League ekibiyle İspanya arenasında
Global espor sahnesindeki hamlelerine devam ederek yurt dışı açılımlarını hızlandıran Beşiktaş Esports, tamamı İspanyol oyunculardan oluşan Rocket League kadrosunu bünyesine kattı.
Siyah beyazlı espor ekibi, bu kadro ile aralarında Barcelona, Villareal, Getafe ve Espanyol gibi kulüplerin de yer aldığı ESL Masters Spain’de şampiyonluk mücadelesi verecek.
Tüm dünyada espor sektörüne giriş yapan ilk geleneksel spor kulübü olan Beşiktaş JK’nın Rocket League takımında; Luxxor, ByJesusEsp, Casaprima ve EvilWolf gibi deneyimli isimler yer alırken; takımın koçluğunu ise CoachMendo üstleniyor. Genç ve yetenekli oyunculardan oluşan kadromuz, İspanya’nın en iyi takımlarıyla ESL Masters şampiyonu olmak için yedi hafta boyunca mücadele edecek.
Beşiktaş JK ilklerin takımı olarak, Türkiye’de bir Rocket League kadrosu oluşturan ilk espor organizasyonuyla bir kez daha adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Tüm dünyada 50 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Rocket League’in espor sahnesi, her gün yüz binlerce insan tarafından aktif olarak takip ediliyor.
Erkek LoL, Akademi LoL, kadın LoL, kadın CS:GO, FIFA, Clash Royale, Zula ve PUBG’den sonra Rocket League’e dahil olan Beşiktaş JK’nın, dokuz ayrı ekibinde, çoğunluğu yabancı oyunculardan oluşan 40’tan fazla oyuncusu bulunuyor.
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