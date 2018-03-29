Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yoğun sağanak yağmur altında basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi katılmadı.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

En Çok Oynanan Bahis 145 Beşiktaş - Alanyaspor 3 MS1 1,15 6468 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 145 Beşiktaş - Alanyaspor 3 11,15 %98,20 X4,75 %0,65 28,00 %1,15

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı 31 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milliler hazır halde dönerken, sadece Vida geç gelecek

Şampiyon olmak için 8’de 8 hedefi koyan Siyah Beyazlıların en büyük güvencesi kalan 8 maçın 5 tanesini Vodafone Park Stadı’nda oynayacak olması.

İç sahadaki maçlara 3 puandan 15 puan yazan Kara Kartallar, Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray ve Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacakları maçları da kazanmak için yüksek motivasyona ihtiyaç duyuyor. İlk yarıda bu üç takımdan sadece Akhisar’a puan kaptıran Beşiktaş, Galatasaray ve Osmanlıspor’u farklı geçmişti. Şampiyonluk motivasyonunun oyuncular üzerinde yapacağı pozitif etki ile Akhisar ve Osmanlı deplasmanlarından mutlaka 3 puan ile döneceklerine inanan Beşiktaş camiası, tüm hesaplarını Galatasaray’ı yenmek üzerine kuruyor.

Ancak bu hesaplamalarda Galatasaray maçının final maçı olarak gösterilmesi teknik direktör Şenol Güneş’i oldukça rahatsız ediyor. Tecrübeli teknik adam önlerindeki maçları kazanmadan bu tarz söylemlere girmenin doğru olmayacağını ifade ederek ’sadece Galatasaray değil her maçımız final’ diyor. Güneş’in şampiyonluk hesaplamaları ile ilgili yöneticilere ve yakın kurmaylarına söylediği tek bir cümle var; o cümle ise ”Herkesin kafasında Galatasaray maçının final olacağı düşüncesi var. Galatasaray’ı sahasında yenmek bir hedef olabilir ama oraya gidinceye kadar oynayacağın maçlarda puan kaybedersen Galatasaray maçının bir anlamı da kalmayabilir. O yüzden önceliğimiz maç maç gitmek ve her maça final gözüyle bakmak olmalı. Galatasaray maçına geldiğimizde oyuncular zaten kendi kendine motive olur. O yüzden Galatasaray ile ilgili söylemleri ve 8’de 8 hesaplamalarını camia olarak bir kenara bırakalım” şeklinde.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını eksik sürdüren Beşiktaş’ta milli oyuncuların hazır ve sakatlanmadan dönmesi teknik direktör Şenol Güneş’i ayrıca sevindiren bir gelişme oldu.

Quaresma, Vida, Babel ve Medel milli takımlarının maçlarında oynarken herhangi bir sakatlık yaşamadan maçlarını tamamladı. Tosic son maçta görev almazken Gökhan Gönül ve Talisca ise milli takımlarının kadrosuna alınmadı. Gökhan Gönül’ün oynayacak durumda olmasına rağmen hafif olan sakatlığının artmaması için A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından özellikle kadroya alınmadığı öğrenildi. Bütün futbolcular bugün dönüş yaparken Vida’nın yarın takıma katılacağı bildirildi. Milli maçlar arasında Pepe ve Negredo’nun da çok olumlu yönde iyileşme göstermesi ve her iki futbolcunun da oynayacak durumda olması teknik heyeti sevindiren bir diğer gelişme oldu.

Mesut Bakkal: 'Ben oyuncularıma güveniyorum'

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Favori bu maçta belki Beşiktaş ama futbolda hiçbir zaman favorinin olmadığı ve gerekenin sahada yapılınca neler olabileceğini gösterdiği bir maç olacak. Ben oyuncularıma güveniyorum" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular ardından istasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise turuncu-yeşilli ekip taktik çalışma yaptı. İdmana sakatlığı olan Riou, Birol ve milli takımda olan Emre Akbaba, Gassama ve Tzavellas katılmadı. Hafif sakatlığı olan Berkan, Fofana ve Ufuk ise takımdan ayrı çalıştı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal idman öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Teknik adam Bakkal, Aytemiz Alanyaspor ile çıktığı ilk 3 maçı kaybetmemelerinin kendileri açısından önemli olduğunu aktardı.

"6 gol atıp, 2 gol yiyen bir takımız"

Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın özellikle iki sezondur hem Türkiye hem de Avrupa'da çok formda olduğunu belirten Bakkal, "Güçlü bir rakibe karşı oynamaya gidiyoruz ama moralli gidiyoruz. Biz de 3 haftadır kaybetmeyen, 6 gol atıp, 2 gol yiyen bir takımız. Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz ve iddialı gidiyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir ekibim var. Derslerini iyi çalışıyorlar. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Normal bir maç değil ama iyi ve iddialı oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

'Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz'

Sakat ve cezalı futbolcunun olmadığı belirten Bakkal, tam kadro hazırlandıkları bir hafta olduğunu söyledi. Bakkal, "Milli takımdan dönecek oyuncularımızı bekliyoruz. Dönen oyuncularla 1-2 gün idman yapma şansımız olacak. Bizim için her puanın önemi var. Özellikle geldiğimiz noktada moralli dönemden sonra her puana ihtiyaç var. Çünkü Süper Lig’de her zaman puan puandır. Onun için bizler de 3 haftalık geçmişimize yakışır şekilde mücadele edip iyi oyun oynamayı düşünüyoruz. Sonrasının geleceğine inanıyorum. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Favori bu maçta belki Beşiktaş ama futbolda hiçbir zaman favorinin olmadığı ve gerekenin sahada yapılınca neler olabileceğini gösterdiği bir maç olacak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Çalışma ortamları iyi ve antrenmanları inanılmaz özveriyle yapıyorlar” diye konuştu.

'Futbolcuların performansları beni çok mutlu etti'

Milli takım arasında forma şansı bulamayan oyuncuların performanslarının çok mutlu ettiğini kaydeden Bakkal şunları söyledi: "Bütün futbolcuların oynayacak durumda olması bizim için ayrı bir avantaj. Onun için de ben kendilerine söyledim zaten ‘Bu takımda herkes sırası gelince oynayacak’ diye. Çünkü öyle haftalara giriyoruz. Herkesin hazır olması gerektiğini söyledim ve hazırlık maçında inanılmaz bir cevap verdiler performanslarıyla. Bu da beni çok mutlu etti. Onların hazır olması bize katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.