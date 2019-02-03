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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.02.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Beşiktaş Antalya'da gol oldu yağdı: 2-6

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Beşiktaş Antalya'da gol oldu yağdı: 2-6

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalya'da farka koştu. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 6-2 kazandı. Maça 81'de oyuna giren ve 3 dakika içinde iki gol atan Shinji Kagawa, mücadeleye damga vurdu. Beşiktaş'ın diğer gollerini Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Salih Dursun (k.k) attı. Ev sahibi takımın teselli golleri Doukara ve Chico'dan geldi. Siyah beyazlılar 33 puana yükseldi, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Beşiktaş ligde bir sonraki hafta Bursaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2'lik farklı skorla mağlup etti.

Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da kadroya aldı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Japon futbolcu, 3 dakika içinde 2 gole imza attı.

Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre de bugünkü maçta yer almadı. 
Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'yı, Japon medyası da izledi.

24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde yaşamını yitirenler için kırmızı beyazlı futbolcular sahaya üzerinde, 'Geçmiş olsun Antalyam' yazılı pankartla çıktı.

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir202144
2Önceki2 Galatasaray201636
3Önceki6 Beşiktaş201233
4Önceki3 Yeni Malatyaspor201033
5Önceki5 Trabzonspor20933
6Önceki4 Konyaspor19631
7Önceki7 Kasımpaşa20429
8Önceki9 Sivasspor20128
9Önceki8 Antalyaspor20-828
10Önceki10 Alanyaspor20-525
11Önceki11 Bursaspor19023
12Önceki14 Fenerbahçe20-523
13Önceki12 Göztepe20-522
14Önceki13 Kayserispor20-1022
15Önceki16 Çaykur Rizespor20-521
16Önceki15 Ankaragücü20-1820
17Önceki17 Bb Erzurumspor20-817
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor20-1517
Puan durumu

STAT: Antalya

HAKEMLER: Bülent Yıldırım , Asım Yusuf Öz , Yusuf Bozdoğan

ANTALYASPOR: Boffin - Sangare , Salih , Bahadır (Dk.46 Fredy ), Cissokho (Dk.74 Mevlüt ), Chico , Yekta , Drole (Dk.46 Amilton ), Doğukan , Hakan , Doukara

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan , Vida , Mirin , Adriano , Dorukhan , Atiba , Lens , Ljajic (Dk.81 Kagawa ), Caner (Dk.59 Larin ), Güven (Dk.68 Medel )

GOLLER: Dk.35 Ljajiç (PEN), Dk.39 Doğukan, Dk.43 Atiba, Dk.67 Salih (KK), Dk.82-84 Kagawa (Beşiktaş), Dk.51 Doukara, Dk.89 Chico (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Vida, Lens (Beşiktaş), Amilton, Doukara, Doğukan (Antalyaspor)


MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal ve Gary Medel ile cezalı olan Ricardo Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11'de Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Güven Yalçın'a şans verdi.

Tecrübeli teknik adam yeni transfer Japon Shinji Kagawa'yı ise yedek soyundurdu.

- Korkmaz'dan iki değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Korkmaz, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan'ın yerine Yekta Kurtuluş ve Doğukan Sinik'e şans tanıdı.

- Japon gazeteciden Kagawa'ya takip

Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport'un İstanbul'da görevli Japon muhabiri Yuka Olmuş da Antalya Stadı'nda karşılaşmayı takip etti

Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Antalya'da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.

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Sosyal medyada Kagawa çılgınlığı
Sosyal medyada Kagawa çılgınlığı

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Cissokho topu sol çaprazdan ceza alanı içine gönderdi. Hakan'ın gelişine vurduğu sert şutta top Atiba'ya çarparak oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonda Atiba kısa süreli sakatlık geçirdi. 

22. dakikada Antalyasporlu Cissokho'nun sakatlanması üzerine topla ceza sahasına girmek üzerine olan Beşiktaşlı Lens, yerdeki oyucuyu fark edince meşin yuvarlağı taca gönderdi. Sağlık ekiplerinin Cissokho'nun tedavisinin yapmasının ardından taç atışı kullanarak oyunu başlatan Antalyasporlu oyuncu, jeste aynı şekilde karşılık vererek topu siyah  beyazlı oyunculara pasladı. Lens'in hareketi ev sahibi tribünlerinden ve kırmızı beyazlı futbolculardan alkış alırken, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz da Lens'i tebrik etti.

32. dakikada Boffin'in, Gökhan'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada Ljajic'in kullandığı penaltıyı kaleci Boffin kurtardı. Dönen topu Güven tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak, maçın hakemi Bülent Yıldırım, VAR hakeminin uyarısı ile Beşiktaşlı futbolcuların penaltı atışı sırasında sahaya erken girdiklerini tespit etmesi üzerine penaltıyı tekrarladı. 

35. dakikada tekrar topun başına geçen Ljajiç meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Adrıano soldan topla rakip ceza alanına girdi. Topu altı pas üzerindeki Doğukan'a gönderdi. Bu futbolcunun sert şutu Antalyaspor ağlarına gitti: 0-2.

43. dakikada ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic topu doğrudan kaleye gönderdi. Sert şutu Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu iyi takip eden Atiba'nın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.
İlk yarıyı Beşiktaş 3-0 önde kapadı.

51. dakikada Antalyaspor farkı ikiye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Doukara'nın içeri gönderdiği pasta Caner'den seken top tekrar Doukara'nın önünde kaldı. Doukara'nın ceza yayı önünde hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak Karius'un solundan ağlara gitti: 1-3.

59. dakikada Caner yerini Larin'e bıraktı. Caner'in oyundan çıkarken yedek kulübesindeki suları tekmelemesi dikkati çekti. 

61. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan, topu ceza alanına gönderdi. Kale önüne hareketlenen Chico'nun, arka direkte topun gelişine vuruşunu kaleci Karius kornere çeldi.

67. dakikada Beşiktaş kontratağında Lens'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Güven bekletmeden topu rakip ceza alanına gönderdi. Bu sırada, pozisyonu önlemek için hızla kendi yarı alanına ilerleyen Salih'in yaptığı ters vuruşta top ağlara gitti: 1-4.

71. dakikada Ljajiç'in ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Boffin güçlükle kornere gönderdi. 

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin hızla rakip ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı. Ancak top Salih'den geri döndü. Dönen topun gelişine tamamlayan Medel'in vuruşu kalenin sağından az farkla auta çıktı.

82. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa oyuna girer girmez Lens'in pasıyla topa buluştu. Ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 1-5.  

84. dakikada Beşiktaş rakip ceza alanı dışında, kaleyi tam karşıdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kagawa'nın doğrudan kaleye gönderdiği sert şut kalecinin solundan ağlara gitti: 1-6.

89. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Hakan kullandı. Ceza alanına gönderilen topu Mevlüt kafayla ön direkten arka direğe indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Chico'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6.

Maçı Beşiktaş 6-2 kazandı. 

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