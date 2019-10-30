Beşiktaş, Almanya'da kaybetti
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'a 86-82 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, grubunda ikinci yenilgisini aldı.
Salon: Telekom Dome
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Martin Vulic (Hırvatistan), Michal Proc (Polonya)
Telekom Baskets Bonn: Breunig 8, DiLeo 11, Frazier 14, Bartolo 6, Subotic 12, Jones 8, Lischka 2, Simons 8, Binapfl, Saibou 7, Zimmerman 10
Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 6, İsmet Akpınar 18, Gotcher, Djurisic 8, McAdoo 9, Ömer Utku Al 5, Birkan Batuk 8, McKissic 20, Oğuz Savaş 8, Burak Yıldızlı
1. Periyot: 19-22
Devre: 47-41
3. Periyot: 67-57
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