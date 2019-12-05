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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.12.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

ZTK Beşiktaş 24Erzincanspor maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

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ZTK Beşiktaş 24Erzincanspor maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş, 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'u misafir edecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan maçta, Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 595 gün sonra Türkiye Kupası heyecanına ortak olacak. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Peki, Beşiktaş 24Erzincanspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u sahasında konuk edecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş 24Erzincanspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Utku, Roco, Necip, Rebocho, Erdoğan, Elneny, Boyd, Lens, Muhayer, Güven, Umut

24 Erzincanspor XI: Süleyman, Yunus Emre Tok, Hüseyin Erol, Yunus Emre Çakır, Enes, Abdurrahman, Kerem, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray

Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Anagold 24Erzincanspor'u 5. tur ilk maçında konuk edecek Beşiktaş'ta hedef sahasından avantajlı bir skorla ikinci maça gitmek. Müsabaka öncesi başta siyah-beyazlılar olmak üzere pek çok futbolsever maça dair ayrıntıları sorguluyor. İşte, Beşiktaş 24Erzincanspor ZTK maçı hakkında ayrıntılar...

Beşiktaş kupada bu akşam Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.

UZUN BİR ARADAN SONRA KUPA MAÇI

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ JESTİ

Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarların Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile yapacakları mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkı tanındığının ve bu tarihin Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, bu vesileyle Türk kadınına 'Seçme ve Seçilme Hakkı' verilmesine öncülük eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Passolig sahibi kadın taraftarların, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabileceği karşılaşma 20.45'te başlayacak.

 

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