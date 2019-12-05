ZTK Beşiktaş 24Erzincanspor maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş, 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'u misafir edecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan maçta, Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 595 gün sonra Türkiye Kupası heyecanına ortak olacak. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Peki, Beşiktaş 24Erzincanspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u sahasında konuk edecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş 24Erzincanspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İLK 11'LER
Beşiktaş XI: Utku, Roco, Necip, Rebocho, Erdoğan, Elneny, Boyd, Lens, Muhayer, Güven, Umut
24 Erzincanspor XI: Süleyman, Yunus Emre Tok, Hüseyin Erol, Yunus Emre Çakır, Enes, Abdurrahman, Kerem, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray
Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Anagold 24Erzincanspor'u 5. tur ilk maçında konuk edecek Beşiktaş'ta hedef sahasından avantajlı bir skorla ikinci maça gitmek. Müsabaka öncesi başta siyah-beyazlılar olmak üzere pek çok futbolsever maça dair ayrıntıları sorguluyor. İşte, Beşiktaş 24Erzincanspor ZTK maçı hakkında ayrıntılar...
Beşiktaş kupada bu akşam Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.
UZUN BİR ARADAN SONRA KUPA MAÇI
Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.
Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.
TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.
DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ JESTİ
Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarların Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile yapacakları mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkı tanındığının ve bu tarihin Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, bu vesileyle Türk kadınına 'Seçme ve Seçilme Hakkı' verilmesine öncülük eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Passolig sahibi kadın taraftarların, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabileceği karşılaşma 20.45'te başlayacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle