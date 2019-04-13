Beşiktaş 2-1 Başakşehir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş 2-1 Başakşehir
GeriSpor Beşiktaş 2-1 Başakşehir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
13.04.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Beşiktaş 2-1 Başakşehir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş 2-1 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'ta lider Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Medipol Başakşehir, Beşiktaş yenilgisi ile Süper Lig’de 13 maç sonra sahadan üzgün ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde de 3. yenilgisini aldı.

10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 61 puanla lider durumda bulunan Başakşehir'i mağlup ederek, ikinci sırada bulunan Galatasaray'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla ikiye indirdi.

Beşiktaş'ın gollerini Atiba ve Burak Yılmaz kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Robinho'dan geldi.

Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürürken, puanını 53'e yükselten Beşiktaş, üçüncü sırada yer aldı.

Maçtan önemli anlar:

7. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde, Vida'nın kafa vuruşu sonrası top kaleci Mert Günok'ta kaldı. 

22. dakikada Caiçara'nın kullandığı taç atışı sonrası sağdan ceza sahasına giren Robinho, Isimat-Mirin'den sıyrılarak pasını Visca'ya verdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, Karius'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 

23. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Attamah kafayla topu kaleye gönderirken, kaleci Karius tehlikenin büyümesini önledi. 

24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Visca'nın pasında topla buluşan Elia'nın şutunda, Karius'un çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 

35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mert Günok'un ceza sahasından uzun pasında topu kapan Visca, sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Robinho gelişine tek dokunuşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 

42. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte kafayı vururken, Mert Günok'tan dönen topu Hutchinson tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-1. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 

52. dakikada sağ çaprazdan Gökhan Gönül’ün yaptığı ortada Lens topuk pasıyla arkaya aktardı. Kale önünde topu önünde bulan Burak’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 

62. dakikada sağ taraftan Ljajic’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dorukhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi. 

65. dakikada Ljajic ile yaptığı verkaç sonrası ceza yayı üstünde topla buluşan Kagawa’nın kaleci Mert’i önde görmesiyle yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 

73. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün içeri çevirdiği topa kale önünde Burak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı. 

90+2. dakikada Kagawa’nın sol kanattan açtığı ortaya penaltı noktasında iyi yükselen Güven’in kafa vuruşu yandan auta çıktı. 

90+4. dakikada Mossoro’nun ara pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın sert şutu Vida’nın göğsüne çarpıp kornere çıktı. 

Maçtan notlar:

Teknik direktör Şenol Güneş, Medipol Başakşehir karşısında geçen hafta deplasman 7-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11’inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi diğer maçlarda olduğu gibi Karius’a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Mirin ve Medel’den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba-Dorukhan ikilisini görevlendiren Güneş, bu iki oyuncunun önünde Lens, Ljajic ve Caner Erkin’e şans tanıdı. Tecrübeli teknik adamın santrfor bölgesinde tercihi de Burak Yılmaz oldu.

Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir karşısındaki 11’i şöyle: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak.

QUARESMA VE MUSTAFA PEKTEMEK KADRODA YOK

Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek, Medipol Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. İki futbolcu geçen hafta deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almamıştı. Quaresma ve Mustafa Pektemek, son olarak Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında kadroda yer almıştı. O mücadelede Ricardo Quaresma 90 dakikada sahada kalırken, Mustafa Pektemek ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayıp, forma şansı bulamamıştı.

BEŞİKTAŞ’TA İLK 11’DEKİ 2 İSİM CEZA SINIRINDA 

Siyah beyazlı ekipte Medipol Başakşehir maçı öncesinde ilk 11’deki iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah beyazlı ekipte karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Gary Medel ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ceza sınırında olan diğer isim Ricardo Quaresma ise maç kadrosunda bulunmuyor.

ABDULLAH AVCI’DAN ATİKER KONYASPOR 11’İ 

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçen hafta Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11’inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Mert Günok’a teslim eden tecrübeli teknik adam savunmada Caiçara, Mahmut, Attamah ve Clichy’e şans verdi. Orta ikiliyi Emre Belözoğlu ve İrfan Can’dan oluşturan Avcı, hücum hattını ise Visca, Mossoro ve Elia’dan oluşturdu. Avcı’nın forvet hattındaki tercihi ise son haftalarda olduğu Brezilyalı yıldız Robinho oldu.

Medipol Başakşehir şu ilk 11 ile sahada yer aldı: Mert - Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho.

BAŞAKŞEHİR’DE ARDA VE GÖKHAN DÖNDÜ, EPUREANU YOK

Turuncu lacivertli ekipte Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında kadroya dahil etmediği Arda Turan ve Gökhan İnler’i Beşiktaş maçının kadrosuna dahil etti. İki futbolcu da bir haftalık aranın ardından kadrodaki yerlerini aldı. Öte yandan uzun süredir sakat olan Moldovalı futbolcu Alexander Epureanu ise Beşiktaş maçının kadrosunda da yer almadı.

CAN BARTU UNUTULMADI

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesinde geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu da unutulmadı. Mücadele öncesinde Vodafone Park’ta Bartu için saygı duruşunda bulunuldu.

Beşiktaş 2-1 Başakşehir

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 28. hafta maçları ve güncel puan durumu

Atiba Hutchinson açıkladı! Gelecekte...

Burak Yılmaz durdurulamıyor! İnanılmaz...

Rıza Kayaalp kimdir? Rıza Kayaalp'in biyografisi