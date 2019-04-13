Beşiktaş 2-1 Başakşehir
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'ta lider Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Medipol Başakşehir, Beşiktaş yenilgisi ile Süper Lig’de 13 maç sonra sahadan üzgün ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ligde de 3. yenilgisini aldı.
10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 61 puanla lider durumda bulunan Başakşehir'i mağlup ederek, ikinci sırada bulunan Galatasaray'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla ikiye indirdi.
Beşiktaş'ın gollerini Atiba ve Burak Yılmaz kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise Robinho'dan geldi.
Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürürken, puanını 53'e yükselten Beşiktaş, üçüncü sırada yer aldı.
Maçtan önemli anlar:
7. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde, Vida'nın kafa vuruşu sonrası top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
22. dakikada Caiçara'nın kullandığı taç atışı sonrası sağdan ceza sahasına giren Robinho, Isimat-Mirin'den sıyrılarak pasını Visca'ya verdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, Karius'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
23. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Attamah kafayla topu kaleye gönderirken, kaleci Karius tehlikenin büyümesini önledi.
24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Visca'nın pasında topla buluşan Elia'nın şutunda, Karius'un çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mert Günok'un ceza sahasından uzun pasında topu kapan Visca, sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Robinho gelişine tek dokunuşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
42. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte kafayı vururken, Mert Günok'tan dönen topu Hutchinson tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
52. dakikada sağ çaprazdan Gökhan Gönül’ün yaptığı ortada Lens topuk pasıyla arkaya aktardı. Kale önünde topu önünde bulan Burak’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
62. dakikada sağ taraftan Ljajic’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dorukhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
65. dakikada Ljajic ile yaptığı verkaç sonrası ceza yayı üstünde topla buluşan Kagawa’nın kaleci Mert’i önde görmesiyle yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
73. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün içeri çevirdiği topa kale önünde Burak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
90+2. dakikada Kagawa’nın sol kanattan açtığı ortaya penaltı noktasında iyi yükselen Güven’in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
90+4. dakikada Mossoro’nun ara pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın sert şutu Vida’nın göğsüne çarpıp kornere çıktı.
Maçtan notlar:
Teknik direktör Şenol Güneş, Medipol Başakşehir karşısında geçen hafta deplasman 7-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11’inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi diğer maçlarda olduğu gibi Karius’a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Mirin ve Medel’den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba-Dorukhan ikilisini görevlendiren Güneş, bu iki oyuncunun önünde Lens, Ljajic ve Caner Erkin’e şans tanıdı. Tecrübeli teknik adamın santrfor bölgesinde tercihi de Burak Yılmaz oldu.
Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir karşısındaki 11’i şöyle: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak.
QUARESMA VE MUSTAFA PEKTEMEK KADRODA YOK
Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek, Medipol Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. İki futbolcu geçen hafta deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almamıştı. Quaresma ve Mustafa Pektemek, son olarak Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında kadroda yer almıştı. O mücadelede Ricardo Quaresma 90 dakikada sahada kalırken, Mustafa Pektemek ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayıp, forma şansı bulamamıştı.
BEŞİKTAŞ’TA İLK 11’DEKİ 2 İSİM CEZA SINIRINDA
Siyah beyazlı ekipte Medipol Başakşehir maçı öncesinde ilk 11’deki iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah beyazlı ekipte karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Gary Medel ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ceza sınırında olan diğer isim Ricardo Quaresma ise maç kadrosunda bulunmuyor.
ABDULLAH AVCI’DAN ATİKER KONYASPOR 11’İ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçen hafta Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11’inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Mert Günok’a teslim eden tecrübeli teknik adam savunmada Caiçara, Mahmut, Attamah ve Clichy’e şans verdi. Orta ikiliyi Emre Belözoğlu ve İrfan Can’dan oluşturan Avcı, hücum hattını ise Visca, Mossoro ve Elia’dan oluşturdu. Avcı’nın forvet hattındaki tercihi ise son haftalarda olduğu Brezilyalı yıldız Robinho oldu.
Medipol Başakşehir şu ilk 11 ile sahada yer aldı: Mert - Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho.
BAŞAKŞEHİR’DE ARDA VE GÖKHAN DÖNDÜ, EPUREANU YOK
Turuncu lacivertli ekipte Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında kadroya dahil etmediği Arda Turan ve Gökhan İnler’i Beşiktaş maçının kadrosuna dahil etti. İki futbolcu da bir haftalık aranın ardından kadrodaki yerlerini aldı. Öte yandan uzun süredir sakat olan Moldovalı futbolcu Alexander Epureanu ise Beşiktaş maçının kadrosunda da yer almadı.
CAN BARTU UNUTULMADI
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesinde geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu da unutulmadı. Mücadele öncesinde Vodafone Park’ta Bartu için saygı duruşunda bulunuldu.
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