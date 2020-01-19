Beşiktaş 1-2 Sivasspor

MAÇTAN DAKİKALAR

7nci dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Erdoğan Yeşilyurt geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Kariusun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1.



11inci dakikada Atibanın pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Ljajicin sert şutunda kaleci Samassa topu kornere tokatladı.



33üncü dakikada skora denge geldi. Ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz geldi. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda kaleci Samassa topu güçlükle çeldi. Seken topta arka direkte Ljjaicin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



39uncu dakikada Atibanın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ljajicin uzat mesafeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Samassanın kucağında kaldı.



45inci dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Fatih Aksoyun pasıyla savunma arkasına sarkan Yatabare, sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Kariusun solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.



Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1lik üstünlüğüyle sona erdi.



50nci dakikada Roconun hastası sonrasında topla buluşan Fatih Aksoy, ceza sahasına kadar girdi. Vuruşunda kaleci Karius açısını iyi kapattı.



67nci dakikada Gökhan Gönül, Uğur Çiftçinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalani pozisyonda sarı kartını kullandı. VARdan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Şansalan, Uğur Çiftçiyi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



74üncü dakikada Canerin sağ kanattan kullandığı kornerde Atiba, ön direkte dönerek vurdu. Kaleci Samassa topu son anda kornere çeldi.



89uncu dakikada Konenin pasıyla topla buluşan Emre Kılınçın ceza sahası dışı sol çaprazından attığı sert şutta kaleci Karius topu son anda çeldi.



90+4üncü dakikada Beşiktaşın kullandığı kornerde kaleci Karius kalesini terk etti. Dönen topu önünde bulan Hakan Arslan, kale boşken orta sahadan şansını denedi. Ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.



Mücadelede başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda Beşiktaşı 2-1 mağlup etti.



ELNENY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Beşiktaşın Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, cezalı duruma düştü. Siyah-beyaz ekibin Demir Grup Sivassporu konuk ettiği maçın 79uncu dakikasında sarı kart gören Elneny, bu sezon ligdeki 4üncü sarı kartını gördü. Mısırlı orta saha, gördüğü bu kartla cezalı duruma düştü. Elneny, gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.



TRİBÜNLERDE SERGEN YALÇIN SESLERİ



Siyah-beyazlı ekibin Demir Grup Sivasspora 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın uzatma dakikalarında tribünlerden Sergen Yalçın sesleri yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının mağlup olduğu anlarda Yeni Malatyaspordan ayrılan eski futbolcuları Sergen Yalçın lehine bir süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar Avcı istifa şeklinde tempo tuttu.



LJAJIC ISLIKLANDI



Siyah-beyazlılarda taraftardan nasibini alan diğer bir isim ise Adem Ljajic oldu. Mücadelenin 86ncı dakikasında yerini Oğuzhan Özyakupa bırakan Ljajic, oyundan çıkarken taraftarlardan tepki gördü. Seyirciler, Sırp orta saha oyuncusunu oyunu terk ederken uzun süre ıslıkladılar.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN SİVASSPORLU OYUNCULARA ALKIŞ



Mücadelenin bitiş düdüğü ardından Beşiktaşlı futbolcular doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken, Sivassporlu oyuncular galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Tribünleri terk etmeyen Beşiktaşlı taraftarlarda, kırmızı-beyazlı futbolcuları alkışladılar.

STAT: Vodafone Park



HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy



BEŞİKTAŞ: Karius Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 72 Umut Nayir), Rebocho (Dk. 59 Diaby), Atiba, Elneny, N’Koudou, Ljajic (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Caner Erkin, Burak Yılmaz



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç (Dk. 90+1 Papp), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 81 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk. 69 Kone)



GOLLER: Dk. 33 Adem Ljajic (Beşiktaş) - Dk. 7 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)



SARI KARTLAR: Enzo Roco, Elneny (Beşiktaş) Emre Kılınç, Goiano, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Yasin (Demir Grup Sivasspor)



KIRMIZI KARTLAR: Dk. 66 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)





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