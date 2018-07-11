Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye maliyeti
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ve Barış Alıcı'nın maliyetleri belli oldu.
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, katıldığı özel bir radyo programında Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış için toplam 4 milyon Euro'luk bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.
Başkan Özkan, iki futbolcunun başka bir kulübü transferinden yüzde 25 pay almak istediklerini ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talebi sonrası bu oranı yüzde 20'ye düşürdüklerini dile getirdi.
KAMPA KATILDILAR
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ile Barış Alıcı, bugün İsviçre'nin Lozan kentine gelerek kampa dahil oldular.
Genç kaleci Berke Özer ve genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı, antrenman sonrasında teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla da tanıştılar.
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