Berk Demir: 'Anadolu Efes'in temel taşlarından olmak istiyorum'

Başarılı oyuncunun, Spor Arena'ya açıklamalarından satır başları şu şekilde oldu...

"GELECEKTE NBA NEDEN OLMASIN?"

* Kariyerinde kendine belirlediğin hedefler neler? Şu anda bu hedeflerin neresinde olduğunu düşünüyorsun?

- Geçen sezon ilk kez A takım formasını giymeye başladım. Ondan önce 10 sene alt yapı ve pilot takım geçmişim var. Hedefimin küçük kısmı A takıma çıkmaktı. Basketbola başladığım kulüpte A takıma yükselmeyi istiyordum. Burada kalıcı olup uzun seneler burada oynamak, kaptanlığa yükselmek ve hatta basketbolu burada bırakmak isterim. Anadolu Efes'in temel taşlarından biri olma amacındayım. Daha ötesi; draft olmadım ama ileride NBA neden olmasın? Sonuçta draft olmadan da EuroLeague’de iyi işler yapıp, NBA’e giden oyuncular var.

"YENİ BİR TAKIMIZ, POTANSİYELİMİZ ÇOK YÜKSEK"

* Yenilenen kadroyla geçen sezonki kadroyu kıyaslayacak olursan aradaki farklar sana göre neler?

- Geride kalan sezona göre bütçe olarak daha düşük bütçeli bir takım olarak bakabiliriz. Ama çok potansiyelli bir ekip konumundayız. Yaş ortalaması açısından biraz düştük. Yeni gelenlerden birkaçı da genç sayılabilecek isimler... Takım kimyasını çabuk oturtup, atletizme dayalı, hızlı hücuma dayalı bir oyun oynamaya çalışacağız. Sürpriz sayılabilecek galibiyetler alabiliriz. Hedefimiz olan maçları da kazanacağımıza inanıyorum. Türkiye Ligi’nde her zaman hedef final oynamak. Umarım bu amaçlara başarıyla ilerleriz.

"MİLLİ TAKIM'DA İLK 5 OYUNCUSU OLMAK İSTİYORUM"

* EuroBasket'te kendi kulüplerinde az süre alan oyuncular vardı ama Milli Takım iyi bir mücadele örneği gösterdi. Senin milli forma ile ilgili düşüncelerin ne? Yakında Türk oyuncular ve kendi adına aldığınız süreler açısından olumlu gelişmeler yaşanacağına inanıyor musun?

- A Milli Takım’da ilk 5 oyuncusu olacak seviyeye gelmeyi amaçlıyorum. Ay yıldızlı formayı giymeyi herkes ister, hayal eder. Ben de Türkiye’nin en büyük, en köklü kulüplerinden birinde oynadığım için tabii ki Milli Takım'ı istiyorum. Sahada bir şeyler gösterebilirsem, A Milli Takım aday kadrosu ve ana kadrosuna kariyerimin bir noktasında girebilirim diye düşünüyorum.

- Çoğu takım yabancı ağırlıklı oynadığı için Türk oyuncuların rolleri düşük... İstatistiksel olarak da bunlar açıkça ortada... Baktığımız zaman bizim takımımızda 10 yabancı var. Bu durum Milli Takım’a kötü yansıyor ama ülkemizdeydi bu sene EuroBasket. Gerçekten çok iyi mücadele etti Milli Takım. Tüm arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Turnuvanın ülkemizde olması büyük avantajdı. Genç bir takımdık arada birkaç tecrübeli isim olsa da... İlerleyen senelerde, önümüzdeki turnuvalar öncesinde ligde daha çok süre alan yerli oyuncular olacağını ve Milli Takım performansının da artacağını düşünüyorum.

"ELİMDEKİ BÜYÜK FIRSATI DEĞERLENDİRMELİYİM"

* Türk rotasyonunun daralması sonrası, alacağın sürenin artması olası... Bu sezon senin açından 'sıçrama tahtası' olabilir mi?

- Geçen sezona nazaran kağıt üzerinde daha çok şansım var matematiksel olarak. Tabii ki yine de, havadan ya da bedavadan hiçbir şekilde süre gelmiyor. Sonuçta koçun güvenini kazanıp süreyi hak etmek gerekiyor. Ben de elimde bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Elimden geleni yapıyorum sezon başından bu yana. Fazlasını da yapmaya çalışıp olabildiğince Türkiye Ligi ve fırsat olursa EuroLeague’de de şansımı değerlendirmek istiyorum.