Berk Çetin kimdir kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?
Berk Çetin, adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından araştırılan isimler arasında yer aldı. Asıl mevkisi sol bek olan ve ihtiyaç halinde sol açık ve stoper mevkilerinde de forma giyebilen Berk Çetin, şu anda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach kulübünde forma giyiyor. Peki, Berk Çetin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Berk Çetin, 2 Şubat 2000 yılında Almanya'nın Würselen kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Alemannia Aachen takımında başlayan Berk Çetin, 13 yaşındayken Borussia Mönchengladbach takımına dahil olmuştur.
Türkiye U19 takımında forma giyen Berk Çetin, 1,83 boya sahiptir.
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