Benfica'ya Talisca hucümu: Come to evrak!

Benfica Talisca'nın lisansı için gerekli olan evrakları göndermediği için, Talisca transferi bir türlü gerçekleşemiyor. Bu konuya Beşiktaş taraftarı sert tepki gösterdi ve Benfica'nın tüm sosyal medya hesaplarına “Come to Beşiktaş” mottosuna ithafen “Come to Evrak” yorumları yapılmaya başlandı.



KATILIM BÜYÜK

Benfica'nın instagram hesabında bir fotoğraf ortalama 40-50 arası yorum alırken Beşiktaş taraftarının “Come to Evrak” yazdığı fotopraf 11bin'in üstünde yorum aldı. Daha önce Diego Costa'ya 4 milyonu aşkın yorum atan Beşiktaş taraftarı bu alanda rekoru ellerinde bulunduruyor. (Sözcü)