Ben Simmons NBA kariyerinin ilk 3 sayılık isabetini buldu
Philadelphi 76'ers'in yıldız oyuncusu Ben Simmons kariyerinin ilk 3 sayılık basketini kaydetti.
Philadelphia 76ers sahasında New York Knicks'i 109-104’lik skorla mağlup ederken, ev sahibi takımda Ben Simmons NBA kariyerinin 172. maçında ilk 3 sayılık isabetini buldu.
Bu sezon öncesi Çin'de oynanan hazırlık maçında attığı 3 sayılık basketle yeni sezonda 3 sayılık atış kullanmaya başlayacağının sinyallerini eren Simmons, New York maçının 2:40 dakikasında Furkan Korkmaz asistinde kariyerinin ilk 3 sayılık basketini buldu.
Simmons'un basketiyle takım arkadaşları ve Wells Fargo’yu dolduran Philly taraftarları büyük sevinç yaşadı.
23 yaşındaki oyuncu karşılaşmayı da 18 sayı, 13 asist ve 7 ribaund ile tamamladı.
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