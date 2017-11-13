Ben bilgi verdim Lucescu seçti

“Bana genç yetenekleri bildirin” diyen Lucescu’ya, Erol Erdal Alkan’ın adını verdiğini söyleyen Ercan, “Hocamıza başka oyuncular için de bilgi verdik, onları tercih etmedi. Mesela şu anda Ümit Milli Takım’da birkaç oyuncuyu da istedi ama Ümitlerin

grupta iddiası sürdüğü için onlar şu anda A Milli Takım’da yok” dedi.

EROL Erdal Alkan... Bu ismi muhtemelen ilk kez duyuyorsunuz. Surinam asıllı oyuncu, Mircea Lucescu tarafından A Milli Futbol Takımı’na çağırıldı.

Bir gazeteci, Atilla Türker, “Kim bu oyuncu?” diye merak etti ve ilginç bilgilere ulaştı. Hollanda 2. Ligi ekibi FC Dordrecht’te ayda bin Euro’ya oynuyordu. 13 maçta ortalama 85 dakika forma giymişti. Türker’in haberine göre menajerliğini Metin Korkmaz ile Özkan Doğan yapıyordu.Türker haklı olarak soruyordu:

- Hangi özelliklerine bakarak bu oyuncuları milli takıma çağırdınız? Sakın ola bu bir oyuncunun fiyatını yükseltmek için oynanan bir oyun olmasın?

Perde arkasında neler olduğunu öğrenmek için dün hummalı bir telefon trafiği yürüttüm. İşte aldığım bilgiler:

1- Lucescu, “Yeni bir takım kurmak istiyorum. Bana genç yetenekleri bildirin” diyerek milli takım hocaları ile bir araya geliyor.

2- Ümit Milli Takım hocası Abdullah Ercan, Erol Erdal Alkan ismini bildiriyor.

Ercan daha önce 3 kez bu oyuncuyu Ümit Milli Takım kadrosuna çağırmış...

ERCAN, OYUNCUYLA İLGİLİ 3 KEZ BRİFİNG VERMİŞ

1- U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (2 maç):

- 6 Ekim 2016: Hollanda-Türkiye (0-0) / 90 dakika.

- 11 Ekim 2016: Türkiye-Slovakya (1-1) / 90 dakika

2- Hazırlık karşılaşması:

10 Kasım 2016: Almanya-Türkiye (1-0) / 90 dakika.

Ercan oyuncu ile ilgili ilgili Lucescu’ya en az 3 kez birifing vermiş. Bu konuda görüşlerini almak için aradığım Ercan, şu açıklamayı yaptı:

“Bütün oyuncular hakında Lucescu ile toplantı yaptığımız da doğrudur. Oyuncuların kadroya çağırılıp çağırılmaması kararı teknik direktöründür. Tercih hocamızındır. Başka oyuncular için de kendisine bilgi verdik. Hocamız onları tercih etmedi. Mesela şu anda Ümit Milli Takım’da oynayan birkaç oyuncuyu da istedi ama Ümitlerin gruptaki iddiası devam ettiği için onlar şu anda A Milli Takım’da yer almıyor.”

KORKMAZ VE DOĞAN: MENAJERLERİ BİZ DEĞİLİZ

- Bu arada Metin Korkmaz ile Özkan Doğan bir açıklama yaparak, Erol Erdal Alkan’ın menajerliğini kendilerinin yapmadığını, ‘transfermarkt’ isimli sitede yazılanların doğru olmadığını ifaettiler. Onların iddiasına göre bu futbolcunun menajeri Zühre Yalçın.

Ne olursa olsun, ortada bir gariplik var. Ve bu garipliği ortadan kaldırmak da Futbol Federasyonu’nun görevi.