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Basketbol
AA
25.12.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Bellona Kayseri evinde kazandı

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Bellona Kayseri evinde kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor'u 82-76 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Seda Esen
Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 3, Ayşegül Aladağ 11, Kübra İmren Siyahdemir 15, Wauters 6, Ivankovic 12, Burke 29, Beril Albayrak 2, Gülse Uğur 4
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 2, Ezgi Manlacı, Williams 34, Gizem Yavuz 5, Grigalauskyte 10, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Gamze Takmaz 3, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu
1. Periyot: 25-23
Devre: 40-44
3. Periyot: 64-58
5 Faulle Çıkan: 36.44 Gamza Takmaz (İzmit Belediyespor)

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Bellona Kayseri evinde kazandı


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