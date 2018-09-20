Bein Sports frekans ayarları nasıl yapılır? Bein Sports Haber hangi kanalda yer alıyor? İşte frekans bilgileri
Bein Sports frekans ayarları, her karşılaşma öncesi bir kez daha gündeme geliyor. Süper Lig ve birçok ligin futbol müsabakalarını canlı yayınlayan Beinsporst’un frekans ayarı manuel olarak yapılabiliyor. Peki, Bein Sports frekans ayarları nasıl yapılır?
Bazı futbol ve basketbol karşılaşmalarının yayın hakkını elinde bulunduran Bein Sports, yeni izleyiciler kazanmaya devam ediyor. İşte, Bein Sports frekans ayarını yapmanın adımları
1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle..KanalEkle
2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak “User veya Manuel” yapın.
3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.
4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.
5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.
Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-Favori Kanallar
Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları
1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.
beIN Sports Haber frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
beIN Sports Haber Digiturk ve Kablo Tv'de kaçıncı kanal?
beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor. beIN Sports Haber, Kablo TV platformu 223. kanaldan da izlenebiliyor.
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