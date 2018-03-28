Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 28 maçta aldığı 20 galibiyet ve 8 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor. Khimki ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 yenmişti. Öte yandan, THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 5, Khimki'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor.

BC Khimki Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 29. maçında Rusya temsilcisi Khimki Moskova’ya konuk oluyor. 29 Mart Perşembe günü TSİ 18:45’te Mytischi Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, EuroLeague’in son ikili maç haftasını kayıpsız bir şekilde geride bıraktı. 20 Mart Salı günü 20:45’te Maccabi’yi konuk eden Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmayı 87-73 galip bitirerek 19. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş’ta Marko Guduric 23 sayı (5/6 üç sayı) ile yıldızlaştı. Luigi Datome 16, Kostas Sloukas 12, Jan Vesely ise 11 sayı üretti. Fenerbahçe, 22 Mart Perşembe günü TSİ 21:00’de ise Kızılyıldız’a Sırbistan’da konuk oldu. Fenerbahçe basketbol bu mücadeleyi rahat bir oyunun ardından 63-80 ile geçerek 20. galibiyetini elde etti ve Play-off’ta saha avantajını garantiledi. Fenerbahçe Doğuş’ta Ali Muhammed 25 sayıyla yıldızlaştı.

Fenerbahçe Doğuş, son resmi maçına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Eskişehir Basket’i konuk eden Fenerbahçe Doğuş rakibini 79-69 mağlup ederek 19. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Ekibimizde Melih Mahmutoğlu 16, Ahmet Düverioğlu ise 10 sayı üretti.

Fenerbahçe Doğuş'ta son durum

Koç Obradovic bu sezon 12 farklı oyuncuyu ilk beşte kullandı. Hiçbir oyuncu tüm maçlara ilk beşte başlamadı. Kostas Sloukas, EuroLeague’de kullandığı son 17 serbest atışta da hata yapmadı. Sloukas, son beş EuroLeague maçında da en az bir top çalmaya imza attı.

Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de son 10 serbest atışında da isabet kaydetti.

Luigi Datome, EuroLeague’de faul çizgisini son 15 ziyaretinde de hata yapmadı.

Marko Guduric, EuroLeague’de kullandığı son 13 serbest atışta da isabet buldu.

James Nunnally, son beş EuroLeague karşılaşmasında üç sayı çizgisinin gerisinden 8/11 isabet oranıyla mücadele etti. Nunnally, son 12 faul atışında da hata yapmadı.

Brad Wanamaker, bu sezon maç başına 1.4 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde beşinci sırada.

James Nunnally, %57.6’lık üç sayılık isabet oranıyla EuroLeague genelinde ikinci.

Ahmet Düverioğlu, %74.3’lük iki sayılık atış isabet oranıyla EuroLeague genelinde ilk sırada yer alıyor.

Luigi Datome, faul çizgisinde %90.82’lik isabet yüzdesi yakaladı ve EuroLeague tarihinin en iyi altıncı oyuncusu.

James Nunnally, EuroLeague kariyerinde yakaladığı %51.1 üç sayı isabet oranıyla ikinci sırada yer alıyor.

Khimki Moskova Hakkında

Khimki Moskova, geride bıraktığımız sezonu kupa alamadan tamamlasa da EuroLeague kulvarına dönüş yapmayı bildi. EuroCup MVP’si Alexey Shved önderliğinde bu kupada iyi bir performans sergileyen Khimki, normal sezonu altı galibiyet ve iki yenilgiyle B grubunu ilk sırada bitirdi. Fuenlabrada, Alba Berlin, Lietuvos Rytas ve Bilbao’yu geride bırakan Khimki, Top 16 grubunda ise Bayern Münih’in ardından ikinci sırada yer aldı ve çeyrek finale yükseldi. İki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği serilerde Valencia ile eşleşen Khimki, saha avantajına sahip değildi. İlk maçı İspanya’da 88-82 kaybeden Khimki, Rusya’da oynanan iki mücadelede ise rakibini 98-74 ile yenmeyi bildi. Yarı finalisti belirleyecek üçüncü karşılaşmada ise gülen taraf 92-76 ile Valencia oldu. Khimki, EuroCup sezonunu 11 galibiyet ve altı yenilgiyle bitirdi.

Basketbol faaliyetlerine 1997’de başlayan Khimki’nin müzesinde iki EuroCup (2012 ve 2015), bir VTB Ligi (2011) ve bir de Rusya Kupası (2008) şampiyonlukları bulunuyor. Rakip, bu sezon beşinci kez EuroLeague sahnesinde mücadele ediyor.

1997 yılında kurulan Khimki, sadece altı sezon içerisinde Rusya Ligi yarı finallerine yükseldi ve üç kez üst üste Rusya Kupası’nda final oynadı. 2006’da Rusya Ligi ve Rusya Kupası finallerine yükselene Khimki, iki kulvarda da CSKA engeline takıldı. Rakip, 2006’da FIBA EuroCup finalinde Badalona’ya yenildi. Khimki, ilk kupasını 2008’de CSKA’yı Rusya Kupası organizasyonu finalşnde yenerek müzesine götürdü. Yükselişini, 2009 EuroCup finalini oynayarak taçlandıran Khimki, son adımda Lietuvos Rytas engelini geçemedi. 2009-2010’da ilk kez EuroLeague’de boy gösteren Khimki, Top 16’ya yükselme başarısı gösterdi. 2011 yılında VTB Ligi’ni kazanan Khimki, 2012 yılında da Zoran Planinic, Vitaly Fridzon ve Kreso Loncar önderliğinde Valencia’yı devirerek EuroCup’ı müzesine götürdü. 2015 yılında Tyrese Rice ve Petteri Koponen önderliğinde EuroCup’ı kazanma başarısını tekrarlayan Khimki, 2015-2016’da da EuroLeague’de Top 16’ya yükselmişti.

Başantrenörlüğünü Georgios Bartzokas’ın yaptığı Khimki Moskova’nın kadrosunda Alexey Shved, Thomas Robinson, Stefan Markovic, Sergey Monia, Andrey Zubkov, Malcolm Thomas, Charles Jenkins, James Anderson, Tyler Honeycutt, Marko Todorovic, Anthony Gill, Egor Vialtsev, Vyacheslav Zaytsev ve Ruslan Pateev gibi önemli isimler bulunuyor.

Khimki, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 28 maçta 16 galibiyet elde etti ve 6. sırada yer alıyor. Rakip, tarihinde ilk kez Play-off oynamayı da garantiledi. Khimki, geride bıraktığımız ikili maç haftasında bir galibiyet ve bir yenilgi aldı. Anadolu Efes’i deplasmanda 73-85 yenen Khimki, Moskova derbisinde ise CSKA’ya 73-90 yenildi.

Khimki, mücadele ettiği VTB Ligi’nde ise 18 maça çıktı ve dokuz galibiyet elde etti. Rakip, VTB’deki son mücadelesinde Unics Kazan’ı ağırladı ve karşılaşmadan 80-83’lük yenilgiyle ayrıldı. Khimki, bu karşılaşmanın son çeyreğinde harika bir geri dönüşe imza atsa da son on dakikalık dilimi 30-17 önde kapasa da bu seri galibiyet için yeterli olmadı. Khimki’de Shved 19, Gill 18, Robinson ve Vyaltsev 14’er sayı üretti. Khimki Moskova’da James Anderson, Tyler Honeycutt, Andrey Zubkov ve Dmitry Sokolov, sakatlıkları nedeniyle son EuroLeague maçında forma giymediler. Bu dört oyuncu, son VTB maçı olan Unics Kazan karşılaşmasını da kaçırdı.

Khimki Moskova'da son durum

Koç Bartzokas bu sezon 12 farklı oyuncuyu ilk beşte kullandı. Yalnızca Alexey Shved tüm maçlara ilk beşte başladı. Alexey Shved, son 14 EuroLeague maçının tamamında ve son 33 EuroLeague karşılaşmasının 32’sinde en az bir 3 sayı isabeti buldu. Shved, son 28 EuroLeague mücadelesinde de en az 16 sayı üretti. Tyler Honeycutt, son altı EuroLeague mücadelesinin tamamında ve son 11 maçın 10’unda en az bir 3 sayı isabeti kaydetti. Shved, maç başına 21.8 sayıyla EuroLeague’in en skorer oyuncusu. Rus yıldızın yakaladığı maç başına 20.0 verimlilik puanı istatistiği de EuroLeague genelinde üçüncü sırada yer alıyor. Shved, maç başına bulduğu 3.0 üç sayı isabetiyle de EuroLeagaue genelinde lider. Stefan Markovic, EuroLeague’de maç başına 1.4 top çalıyor ve bu alanda en iyi dördüncü oyuncu. Charles Jenkins, maç başına 2.0 top çalma ortalamasıyla geçtiğimiz sezon EuroLeague’in bu alandaki en iyi oyuncusuydu.

Stefan Markovic, maç başına 2.65 asist-top kaybı oranıyla tüm aktif oyuncular arasında ikinci sırada yer alıyor.

Alexey Shved, bu sezon 84 üç sayılık atış isabeti buldu ve bu sayede bir sezonda en fazla üçlük isabeti kaydeden oyuncu ünvanını aldı.