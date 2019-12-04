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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.12.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

BB Erzurumspor 4-2 Bursaspor

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BB Erzurumspor 4-2 Bursaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçın önemli dakikaları

15. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında top sol kanada açıldı. Topla buluşan Sefa Akgün'ün ortasında, Sunu kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
17. dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında boşta kalan topu, Cüneyt Köz ağlarla buluşturdu: 1-1
İlk yarı, 1-1 tamamlandı.
55. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Bursaspor'un kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşun ardından geri gelen top, ceza sahasının önündeki Sunu'da kaldı. Sunu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
67. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Abdulcebrail Akbulut'un ortasında Pote topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1
83. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor skoru 4-1'e getirdi. Ev sahibi ekibin orta alandan kullandığı serbest atışta topla buluşan Pote, kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
89. dakikada Bursaspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan Emirhan Aydoğan'ın ortaladığı top, kafa vuruşunun ardından direğe çarparak Seleznov'un önünde kaldı. Kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kalan Seleznov, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-2
Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4-2 kazandı.

İki takım arasında 5. turun ikinci maçı, 19 Aralık Perşembe günü Bursa'da oynanacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Merthan Açıl (Dk. 46 Pote), Hasan Hatipoğlu, Abdulcebrail Akbulut, Mahamadou Ba, Osman Çelik, Hasan Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed, Sefa Akgün, Sunu (Dk. 76 Serdar Yıldırım)
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Atanasov, Seleznov, Aykut Akgün, Recep Aydın (Dk. 74 Ozan İsmail Koç), İsmail Çokçalış, Igor (Dk. 81 Batuhan Kör), Sedat Dursun (Dk. 72 Ali Akman), Rüştü Hanlı
Goller: Dk. 15 ve 55 Sunu, Dk. 67 ve 83 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 17 Cüneyt Köz, Dk. 89 Seleznov (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Rashad Muhammed, Dk. 90 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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