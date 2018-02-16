Bayern Münih'ten flaş Beşiktaş kararı!
Bayern Münih, Beşiktaş taraftarını stadyuma almamak için yoğun güvenlik kontrolü yapma kararı aldı.
Bayern Münih yönetimi, Almanya'da oynanacak maç için stada Beşiktaşlı taraftarların girmemesi için yoğun güvenlik kontrolü yapma kararı aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesinde Alman ekibi flaş bir karar aldı.
Bayern Münih yönetimi, Beşiktaş'ın UEFA tarafından ceza almamak adına Bayern Münih maçında taraftarsız oynamak istemesi sebebiyle yeni bir karar aldı.
Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih yönetimi, deplasman tribünlerini Alman taraftarlar için açacak.
Ayırca, Beşiktaşlı hiçbir taraftarın stadyuma girmemesi adına maç öncesinde yoğun tedbirler alacak.
TARAFTARLARA TEHDİT
Bayern Münih, bu konuda kendi taraftarlarını uyardı. Ellerindeki biletleri Beşiktaş taraftarlarına satmamaları konusunda uyarı yapan Alman ekibi, taraftarlarını da tehdit etti. Haberde, Bayern'in sahip olduğu bileti siyah-beyazlılara satan Alman taraftarları, bir daha maçlarına almayacağı, bu taraftarlara ileride bilet satmayacağı iddia edildi. (Sporx)
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