Bayern Münih’in başına Heynckes mi geliyor?

HABERE göre, Heynckes ismi için Kulüp Başkanı Hoeness ve Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge karar verdi. Hoeness’in yakın arkadaşı olan Heynckes’in takımın başına üç nedenden dolayı getirileceği düşünülüyor. Birincisi, takımın yıldızları Neuer, Robben, Ribery ve Alaba ile çok iyi anlaşması, ikincisi, İspanyolca bildiği için takımda bulunan İspanyol ve Güney Amerika’lı futbolcular Vidal, Martinez, Thiago, Bernat ve James ile iyi dialog kuracak olması ve üçüncüsü de taraftarın sevdiği bir isim olması.

Ancak resmi olarak karar henüz açıklanmadı. Heynckes daha önce de kurtarıcı olarak iki kez Bayern Münih’in başına geçmişti. En son 2011 yılında Hollandalı Louis van Gaal’ın gönderilmesinden sonra göreve gelen Heynckes, 2013 yılında Bayern Münih’e Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Federasyon Kupası kazandırmıştı. Heynckes, 2013 yılında Bayern Münih’ten ayrılınca teknik direktörlük de dahil futbolla ilgili hiçbir görev kabul etmeyeceğini açıklamıştı.