Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Bayern Münih Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Alianz Arena'da bu akşam oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde iki takımında dikkat çeken istatistikleri bulunuyor. İlk karşılaşma Sevilla'nın sahasında oynanmış ve mücadeleyi Bayern Münih 2-1 kazanmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Bayern Münih, Kupa 1'de ilk maçı deplasmanda kazandığı 16 eşleşmenin sadece birinde turu geçemedi. Şampiyonlar Ligi tarihinde henüz yarı finali bulunmayan Sevilla, eleme aşamasındaki tek deplasman galibiyetini bir önceki turda Manchester United'ı yenerek elde etti. Devler Ligi'nde üst üste yedi maçtır galip gelen Bayern, bu turnuvada daha uzun bir seriyi en son Nisan-Kasım 2013 arasında yakalamıştı.
Evinde oynadığı son 21 iç saha maçının 20'sini kazanan Bayern, tek yenilgisini geçen sezon Real Madrid karşısında aldı. Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son yedi eleme maçında altı gol atmayı başardı ancak son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Wissam Ben Yedder, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 13 maçta rakip filelere 10 gol gönderdi ancak bu gollerin sadece üçü deplasmanda geldi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12 maçtır sahadan galibiyetle ayrılan Jupp Heynckes, turnuva tarihinin en uzun serisini yaşıyor.
Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Bayern Münih Sevilla maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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