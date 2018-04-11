Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
GeriSpor Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
11.04.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Bayern Münih Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Alianz Arena'da bu akşam oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde iki takımında dikkat çeken istatistikleri bulunuyor. İlk karşılaşma Sevilla'nın sahasında oynanmış ve mücadeleyi Bayern Münih 2-1 kazanmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Bayern Münih, Kupa 1'de ilk maçı deplasmanda kazandığı 16 eşleşmenin sadece birinde turu geçemedi. Şampiyonlar Ligi tarihinde henüz yarı finali bulunmayan Sevilla, eleme aşamasındaki tek deplasman galibiyetini bir önceki turda Manchester United'ı yenerek elde etti. Devler Ligi'nde üst üste yedi maçtır galip gelen Bayern, bu turnuvada daha uzun bir seriyi en son Nisan-Kasım 2013 arasında yakalamıştı.

Evinde oynadığı son 21 iç saha maçının 20'sini kazanan Bayern, tek yenilgisini geçen sezon Real Madrid karşısında aldı. Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son yedi eleme maçında altı gol atmayı başardı ancak son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Wissam Ben Yedder, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 13 maçta rakip filelere 10 gol gönderdi ancak bu gollerin sadece üçü deplasmanda geldi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12 maçtır sahadan galibiyetle ayrılan Jupp Heynckes, turnuva tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 163Bayern - Sevilla
    3
    MS1
    1,10
    11924kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Bayern Münih Sevilla maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Galatasaray tüm dallarda şampiyonluğun en önemli adayıdır'

Roma Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cengiz Ünder oynayacak mı?

Manchester City Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Son dakika: Bursaspor'da Le Guen ile yollar ayrılıyor