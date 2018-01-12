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Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ile bu akşam Almanya Bundesliga'da heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşma oynanacak. Bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Bayern Leverkusen 28 puanla 4. sırada yer alırken, Bayern Münih 41 puanla liderliğini koruyor. Peki Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?

Hürriyet Haber
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Almanya Bundesliga'da iki takımın arasında oynadığı son 10 maçta 5 kez Bayern Münih galip gelirken, 1 kez Bayern Leverkusen galibiyet yüzü görebilmiş. İki takımın arasında son on karşılaşmada 4 kez mücadeleler beraberlik ile sonuçlanmış. Berabere biten maçların sonuçlarının 0-0 olması da dikkat çeken ayrı bir istatistik.

Bayern Münih sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet alırken, sadece bir kez mağlubiyet yüzü gördü. Deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanan Münih, 1 beraberlik ve iki mağlubiyet alarak etkili bir performans ortaya koyuyor. Toplam oynanan 17 karşılaşmada 37 gol atan Münih kalesinde 11 gol gördü ve şuan ligde en az gol yiğen takım konumunda

Bayern Leverkusen sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Henüz sahasında yenilmeyen Leverkusen evinde oynadığı karşılaşmalarda toplam 8 gol yedi.

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Ülkemizde Almanya Ligi'ni yayınlayan kanal bulunmadığı için karşılaşma canlı olarak yayınlanmayacak.

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