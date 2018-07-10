Batuhan Karadeniz Adana Demirspor'da
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor, Sakaryaspor'dan ayrılan forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz ile anlaşma sağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, uzun forvet Batuhan Karadeniz'i transfer etti. Adana temsilcisi son olarak Sakaryaspor'da forma giyen 27 yaşındaki forveti renklerine kattı. Sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.
Sportif direktörlük görevine Tanju Çolak'ı getiren Adana Demir, teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile el sıkışmıştı. Tanju Çolak'ın ilk transferi 21 yaşındaki Bursasporlu Rüştü Hanlı'yı transfer etmek oldu. Batuhan Karadeniz transferiyle Adana Demirspor'un transfer çalışmaları devam etti.
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