Baskonia'da Shengelia şoku!
Euroleague’de Fenerbahçe Beko’nun karşısına çıkmaya hazırlanan Baskonia’da Shengelia şoku yaşanıyor!
Baskonia için 2018 kötü bir notla sona erdi, 2019 tatsız başladı.
İspanyol temsilcisi Ocak ayındaki kritik mücadelelerde Toko Shengelia’dan mahrum olacak.
Euroleague.net‘ten yapılan basın açıklamasına göre Shengelia, dizindeki sakatlık nedeniyle 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak.
Gürcü yıldızın zaten burnu kırıktı ve maskeyle oynuyordu ama buna rağmen 12.7 sayı, 4.5 ribaunt, 2 asist ve 1.2 top çalmayla takımını sürükleyen isimdi.
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