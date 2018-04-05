Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 30. ve son hafta karşılaşmasında İspanya’nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Spor severler bu karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlar? Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes, Avrupa mücadelesini İspanya'da tamamlayacak. THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalma başarısı gösteremeyen lacivert-beyazlı ekip, son hafta maçında bu akşam Baskonia'ya konuk olacak. THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalma başarısı gösteremeyen Anadolu Efes, bu akşam İspanya'nın Baskonia ekibiyle yapacağı karşılaşmayla bu sezonki Avrupa macerasını tamamlayacak.
THY Avrupa Ligi'nin son haftasında bu akşam İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında iyi basketbol oynamaya çalışacaklarını söyledi. Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, Anadolu Efes için kötü geçen bir Avrupa Ligi sezonunu, disiplinli oynayarak tamamlamak istediklerini belirterek, "Derrick Brown ve Doğuş Balbay'ın sakatlıkları var. Bu nedenle bu iki oyuncumuzu İspanya'ya götürmeyeceğiz.
Baskonia karşısında iyi basketbol oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Lacivert-beyazlı takımın 19 yaşındaki oyuncusu Yiğitcan Saybir ise Avrupa'da sezonun son maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Zorlu bir deplasman olacak. Avrupa Ligi'nde bu sezonki son maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Lacivert-beyazlı ekip, 30. ve son hafta mücadelesinde Baskonia'ya konuk olacak. Fernando Buesa Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak ve beIN Sports 4 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde son sırada bulunan Anadolu Efes, 29 maçta 6 galibiyet alırken, 23 maçtan mağlup ayrıldı. Play-off çeyrek finalde mücadele hakkını elde eden Baskonia ise 16 galibiyet ve 13 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Baskonia 82-81 kazanmıştı.
Avrupa'da 621. maç
Anadolu Efes, Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 621. mücadelesine çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, 620 karşılaşmada 339 galibiyet alırken, 281 maçtan yenik ayrıldı. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 373. maçını yapacak. Bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 372 karşılaşmada 182 galibiyet alırken, rakiplerine 190 defa yenildi. Avrupa kupalarında Baskonia ile bu akşam 18. maçını oynayacak lacivert-beyazlılar, rakibini 8 kez mağlup etti. Baskonia ise bu maçlarda 9 defa Anadolu Efes'e üstünlük kurdu.
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