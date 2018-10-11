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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
11.10.2018 - 01:25, Son Güncelleme:

Basketbolun Leonardo da Vinci'si

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Basketbolun Leonardo da Vinci'si

Leonardo da Vinci ve ‘Modern çağın Leonardosu’ Buckminster Fuller gibi elde ettiği başarılarla yetinmeyip kendi sanatı olan basketbolu sürekli yeniden inşa eden Obradoviç, dünya tarihinin en büyük basketbol mucitlerinden biri... Mottosu ise, tıpkı aynı cümlede adının geçtiği iki deha gibi; sürekli değişim ve gelişim...

“MEVCUT gerçeklikle savaşarak asla bir şeyleri değiştiremezsiniz. Bir şeyi değiştirmek için mevcut modeli geçersiz kılacak yeni bir model inşa edin.”

Bu söz pek çok çevre tarafından, “Modern çağın Leonardo da Vincisi” olarak görülen ABD’li bilim insanı Buckminster Fuller’e ait... Her daim; sanat ve bilimin iç içe geçmesi gerekliliğine vurgu yapan Fuller, ömrü boyunca felsefe, mimari ve mühendislikle ilgilendi. Yazarlık ve şairliğin yanı sıra, ‘iflah olmaz’ bir mucitti. Yaşamını yenilik ve değişime adayıp, insanlığın geleceğine ışık tuttu...

Basketbolun Leonardo da Vincisi

BAŞARILARI YAZARIZ AMA...

“HANGİ işi yapıyorsanız yapın, her şeyi bildiğinizi sanıyorsanız kariyerinizin sonuna gelmişsinizdir. Her zaman öğrenilecek yeni şeyler vardır.”

Yukarıdaki cümle de; pek çok çevre tarafından, “Dünya basketbol tarihinin en iyi koçu” olarak nitelendirilen ve bunu sayısız başarıyla ispatlayan Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradoviç’e ait... Buraya, bugün bile 75 bin nüfusa sahip olan Sırbistan’ın küçük kenti Çaçak’ta doğup büyüyen Obradoviç’in başarılarını tek tek yazabiliriz. Ancak gelecek nesiller için kalıcı değerler yaratmak istiyorsak; onun başarılarından çok, o başarılara giden ve basketbolumuzun geleceğine ışık tutabilecek felsefeye değinmemiz gerektiğine inanıyorum.

Basketbolun Leonardo da Vincisi

NİKOLİÇ’TEN BAHSETMEK...

‘BOYNUZUN kulağı nasıl geçtiğini’ henüz 31 yaşındayken basketbolculuk defterini kapatıp koç olmaya karar veren Obradoviç ile öğretmeni ve akıl hocası Aleksandar Nikoliç’in hikâyesi herkese gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde koçla bir araya geldiğimizde, ‘Yugoslavya basketbolunun babası’ Nikoliç’ten öğrendiği hayat derslerini sordum... Önce tebessüm etti, sonra da ekledi; “O, bana hayatı öğretti.”

Ardından tek tek sıralamaya başladı 5 farklı takımda tam 9 kez EuroLeague kupası kaldıran Bay Obradoviç;

1- Her zaman çok çalış.
2- Başarıyla asla yetinme.
3- Daima ‘yol’ var, sakın doyma.
4- Saygı duy ve hep dürüst ol.

ASLA UNUTULMAYACAK SÖZ

KOÇ olarak kariyerine tam 40 kupa sığdıran Zeljko Obradoviç’in asıl sırrı ise bana göre Da Vinci ile Fuller gibi ‘iflah olmaz’ bir ‘mucit’ oluşu... Fenerbahçe’de şimdiye dek, her sezon başı ya elindeki malzemeyi ya da modeli değiştirdi koç... Ve bunu hissettirmeden yaparken, sarı lacivertlileri de istikrarlı şekilde Avrupa’nın zirvesine taşıdı.

Maç içinde, ‘asla karşı karşıya gelmek istemeyeceğiniz’ tavrını, “Birine bağırmıyorsam, o iş bitmiştir. Bağırmam, ‘Sen onu düzeltebilirsin, inanıyorum’ demektir” sözleriyle özetleyecek kadar ‘katı’ olan koç, “Kazansan da, kaybetsen de ertesi sabah çalışmalısın” deyip tüm insanlığın hayatına dokunabilecek kadar da nahif... Belki de, böyle yüce bir figürün sırrı; bu tatlı-sert geçişlerdeki ince ustalıkta saklıdır...

Basketbolun Leonardo da Vincisi




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