Basketbolda yeni dönem! Dünya Kupası sonrası olimpiyat...

Uluslararası basketbol, FIBA’nın yeni formatlı Basketbol Dünya Kupası sayesinde yeni bir döneme girdi. Kasım 2017’de oynanan eleme pencereleriyle başlayan Dünya Kupası sürecinde 2 bin 68 oyuncudan oluşan 80 takım, 157 ayrı salonda eleme maçları oynadı ve Türkiye’nin de dahil olduğu 32 ülke Dünya Kupası bileti aldı. 18’incisi düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda ilk defa 32 ülke yer aldı. Her pencerede ortalama 128 bin ve toplamda 770 bin basketbolsever, eleme maçlarını yerinde takip etti. Türkiye, Avrupa elemelerinde oynadığı 12 maçın 8’ini kazandı.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın global elçileri Kobe Bryant, Yao Ming ve Dirk Nowitzki olurken, turnuvanın şarkısını Amerikalı şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo yazdı. Salonlar dışında da büyük bir ilgi gören Dünya Kupası sayesinde FIBA, eleme sürecinden başlayarak, medya ve dijital kanalları üzerinden toplamda 1 milyar 7 yüz milyon basketbolsevere ulaştı. FIBA 2019 Dünya Kupası’nın şampiyonu İspanya olurken, Arjantin ikinci, Fransa ise üçüncü oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na basketbolda ilk defa, kadınlarda ve erkeklerde 12’şer takım olmak üzere 24, 3x3 basketbolda ise kadınlarda ve erkeklerde 8’er olmak üzere 16 takımın katılacağı belirlendi ve Tokyo 2020’nin oyuncu odaklı yeni basketbol ve 3x3 basketbol formatı Nisan 2019’da açıklandı. FIBA’nın yeni formatı ile Dünya Kupası’na katılan 7 takım, sıralamalarına ve kıtalarına göre ilk defa Olimpiyat Oyunları’na direkt katılma hakkı kazandı. Dünya Kupası sıralamasındaki diğer 16 en iyi takım ve kıta başına en iyi sonucu alan 8 takım olmak üzere toplamda 24 takım ise FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde oynama hakkı elde etti. Dünya Kupası’nı 22’inci sırada tamamlayarak elemelere katılma hakkı elde eden A Erkek Milli Takımı, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alacak olup, aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek olup, bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.



FIBA, NBA ile iş birliğini sürdürmeye devam etti

Ayrıca FIBA, 2019 yılında da NBA iyi ilişkilerini ve iş birliğini sürdürdü. Şubat ayında FIBA, NBA ile birlikte, 12 kulübün katılımıyla, 2020 yılının Mart ayında başlayacak profesyonel Basketbol Afrika Ligi’nin kurulacağını duyurdu. Ayrıca FIBA ile NBA, Sınır Tanımayan Basketbol programına, FIBA turnuvaları ve NBA Gelişim Ligi (G League) arasındaki iş birliğine de devam ederken, FIBA tarafından düzenlenen Kıtalararası Kupa’ya bu sene de NBA G League şampiyonu Rio Grande Valley Vipers’ın katılacağı duyuruldu.



Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa’nın en kapsayıcı turnuvası olmaya devam ediyor

FIBA ve Türkiye’nin de dahil olduğu 11 yerel Avrupa liginin ortaklığıyla kurulan Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ise üçüncü senesi olan 2019’da 32 kulüple devam etti. BCL’in 2019 senesinin şampiyonu İtalya’dan Virtus Bologna olurken, Belçika’nın Antwerp kentinde gerçekleşen Dörtlü Final’i 68 bine yakın basketbolsever yerinde takip etti. BCL, 2019 yılında sosyal medya üzerinden 354 milyon kişiye ulaştı. 2019 senesinde 79 kulüp BCL’de yer almak için başvuru yaparken, 30 ayrı ülkeyi temsil eden 32 kulüp normal sezonda yer aldı ve şampiyon olan kulübe 1 milyon avro para ödülü verildi. BCL’nin 2018-2019 normal sezonunda Türkiye’den iki kulüp yer alırken, 2019-2020 sezonunda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Gaziantep, TS Bandırma ve Türk Telekom mücadele ediyor.

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