Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

17.30 OGM Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ankara)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

5 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15.15 Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün:

18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Adana Atatürk)

Yarın:

13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

13.30 Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)

5 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:

16.30 Anadolu Basket-BUDO Gemlik Basketbol (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Merkezefendi Belediyespor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor-Mamak Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Bandırma Kırmızı (ENKA)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Samsunspor (90. Yıl)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Fethiye Beşkaza)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:

18.00 Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak (12 Eylül)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Emlak Konut (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.00 Yalova VİP-Antalya 07 Basketbol (90. Yıl)

14.00 Bursa Büyükşehir-Bayraklı Belediyespor (Yıldırım Şahin Başol)

5 Ocak Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-BOTAŞ Gelişim (Mersin Üniversitesi)

15.00 İstanbul Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Ahmet Cömert)

15.00 Fenerbahçe Gelişim-Nesibe Aydın (Metro Enerji)

17.00 Bosna 34-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)





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