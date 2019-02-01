Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ligi

İncelemeye göre; 2016 yılında kurulan BCL, başarılı geçirdiği ilk sezonun ardından, Ekim 2017 - Mayıs 2018 arasında gerçekleşen ikinci sezonda dijital alandaki etkileyici büyümesini sürdürdü. Aynı anda dört kulüp turnuvasının düzenlendiği Avrupa basketbolunda gündem fazlasıyla yoğunken, Basketbol Şampiyonlar Ligi, bu alanda yeni olmasına rağmen, çok hızlı bir şekilde gelişiyor.

Mayıs 2016'da oluşturulan lig, ilk günden beri sosyal medyayı ana iletişim kanalı olarak kullandı ve dijital medyayı önceliği olarak belirledi. Bu durum BCL’i yalnızca bir yılda Facebook'ta bir numaralı Avrupa kulübü turnuvası haline getirdi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Sosyal Medyada 120 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 2017-18 sezonunda taraftarlar için güzel anlar yaşandı. İkinci sezonda BCL tarafından paylaşılan videolar 44 milyon defa görüntülendi ve sosyal medya aracılığıyla 120 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. İlk sezon ile karşılaştırıldığında, BCL dijital taraftar tabanını yüzde 115, video izlenme oranını yüzde 57, sosyal medya erişimini yüzde 145 ve katılımını (etkileşimler, tepkiler, beğenmeler, yorumlar, paylaşımlar) ise yüzde 59 oranında arttı.

Atina’da Mayıs 2018’de gerçekleşen BCL Dörtlü Finali ise kendi başına büyük bir başarı yakaladı. Bir önceki sene Tenerife’de gerçekleşen Dörtlü Final’e kıyasla, videoların görüntülenmesinde yüzde 94 artış sağlandı ve 18 milyon 800 bin kişiye ulaşıldı.

“BCL, Avrupa Genelinde Basketbolu Büyütme Stratejisinin Bir Parçası”

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, organizasyonun hızlı büyüyüşü ile ilgili şunları söyledi; “İlk sezonda sosyal medyada gerçekleştirdiğimiz muhteşem başarıyı görmek bizi hem mutlu etti hem de heyecanlandırdı. Şu anda sosyal medyada 2 milyon BCL takipçisine sahibiz. İlk iki sezonun dijital çıktısı etkileyici ve böyle bir başarı ile gurur duyuyoruz. BCL, kendi iyiliği için değil, Avrupa genelinde basketbolu büyütme stratejisinin bir parçası olarak var. Ticari marka değerinden ziyade liyakat esasıyla belirlenmiş spor ilkelerine dayanmakta ve yeni Avrupa basketbol ekosisteminin ayrılmaz bir parçası. Organizasyonun ilk iki sezonunun taraftarlar ve katılan takımlar tarafından takdir edildiğini görmekten son derece memnunuz.”

“Dijital Medya Üzerinden Açık ve Güçlü Bir İletişim Kuruyoruz”

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin İletişim Direktörü Fabio Franceschi ise, “İlk günden beri, dijital medya üzerinden açık ve güçlü bir iletişim taahhütünde bulunduk. Yepyeni bir turnuvayız ve dijital alana yatırım yapmanın gelişmek için çok önemli olduğuna inanıyoruz. İletişim stratejimizin birçok yönü var, ancak dijital alan anahtar rol oynuyor. Taraftar aktivasyonu ve katılımına önem veriyoruz. Şu an yaşadığımız dijital çağ, esnek olmamıza ve eylemlerimizi günlük olarak gerçekleştirmemize olanak sağlıyor. Aynı zamanda eylemlerimizi; takımları ve oyuncularını yakından takip ederek, takipçilerimizi ve dijital trendleri anlayarak uyarlamamız için bizi teşvik ediyor. Kulüpler ve oyuncular ilk ve öncelikli odağımız olmaya devam ediyor ve onları dikkatimizin merkezinde tutuyoruz” açıklamasında bulundu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar da ligin dijital medyadaki başarısından açıkça faydalanıyor. Katılan takımlar sosyal medya üzerinde büyümelerini artırarak sürdürüyor. Buna göre, geçen senenin BCL şampiyonu olan AEK sosyal medyada yüzde 35, Türk temsilcisi Beşiktaş Sompo Japan ise yüzde 10’luk bir büyüme sağladı.

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