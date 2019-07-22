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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
22.07.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerde E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları belli oldu. 

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine üçüncü torbadan katılan A Milli Erkek Takımı, Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda yer aldı. 
Toplam 32 takımın yer aldığı elemelerde, ülkeler dörderli 8 gruba dağılacak ve birbirleriyle rövanş usulü karşılaşacak. Eleme maçları 17-25 Şubat 2020, 23

Kasım-1 Aralık 2020 ve 15-23 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak. 

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak. 

Kadınlar Şampiyonası 

Kura çekiminde ikinci torbada yer alan A Milli Kadın Takımı ise elemelerde E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek. 

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Fransa ve İspanya'nın doğrudan katılma hakkı alması nedeniyle elemelerde 33 takım mücadele edecek. Grupların 6'sı dörderli, 3'ü üçerli takımlardan oluşacak ve gruplardaki her takım birbiriyle rövanş usulü maç yapacak. 

Kadınlarda eleme maçları 10-18 Kasım 2019, 8-16 Kasım 2020 ve 31 Ocak-8 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak. 

Elemelerin ardından grubunu lider tamamlayan 9 takım ile en iyi ikinci olan 5 takım, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 

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