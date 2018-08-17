Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda
Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Premier League ekiplerinden Burnley'ye konuk oldu. Uzatmalara giden maçı 1-0 kaybeden Başakşehir, Avrupa'ya veda etti.
Burnley karşılaşmaya Hart, Bardsley, Kevin Long, Ben Gibson, Taylor, Westwood, Stephen Ward, Lennon, Hendrick, Sam Vokes, Barnes 11'i ile başladı.
Başakşehir ise sahaya Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan Can Kahveci, Visca, Kerim Frei, Bajic 11'i ile çıktı.
Karşılaşmanın 90 dakikası ilk maçtaki gibi 0-0 tamamlandı ve uzatmalara geçildi.
Burnley, 97. dakikada Jack Cork ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma 1-0 İngiltere temsilcisinin galibiyeti ile tamamlandı. Bu skorun ardından Başakşehir, Avrupa'ya veda etmiş oldu.
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