Başakşehir - Trabzonspor: 2-2
Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir takımı, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle son buldu. Bordo-mavililer 61. dakikada Daniel Sturridge'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, 67. dakikada da Başakşehir bir penaltı kazandı. Edin Vişça, 67. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 79'da ise bir penaltı yaptıran Martin Skrtel sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 90+6'da Alexander Sörloth maçın skorunu tayin etti. Başakşehir 15 puan ile, Trabzonspor ise 16 puanla haftayı kapadı.
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut (Dk. 85 Mehmet Topal), Visca (Dk. 90+1 Arda), İrfan Can, Gulbrandsen (Dk. 64 Robinho), Crivelli
TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet (Dk. 83 Ahmet Canbaz), Doğan (Dk. 83 Avdijaj), Sosa, Sturridge (Dk. 75 Yusuf), Nwakaeme, Sörloth
GOLLER: Dk. 67 (P) Visca, Dk. 78 Skrtel (Medipol Başakşehir) - Dk. 61 (P) Sturridge, Dk. 90+6 Sörloth (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Skrtel, Mahmut (Medipol Başakşehir) - Uğurcan, Nwakaeme, Yusuf Sarı (Trabzonspor)
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Başakşehir’in gollerini 67’nci dakikada penaltıdan Visca ve 78’inci dakikada Skrtel kaydederken, Trabzonspor’un golleri 61’inci dakikada Sturridge ve 90+6’da Sörloth’tan geldi.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig 9’uncu haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor’u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlendi.
İki ekip, tarihlerinde toplamda 25 kez karşı karşıya gelirken ligde ise 22 mücadelede kozlarını paylaştı. Ligde oynanan 22 müsabakada 10 kez Trabzonspor galip gelirken, Başakşehir 7 defa sahadan mutlu ayrıldı, 5 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Bordo-mavililer ligde oynanan 22 maçta 35 defa golle buluşurken, turuncu-lacivetliler ise 27 gol buldu.
İKİ TAKIMDA DA 1’ER DEĞİŞİKLİK
Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk geçen hafta oynanan Göztepe maçından tek değişiklikle maça çıkarken Gökhan İnler'in yerine Azubuike'ye ilk 11'de şans verdi. Başakşehir mücadeleye şu ilk 11 ile çıktı:Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, ligin 8’nci haftasında kazanılan 4-1’lik Gaziantep Futbol Kulübü maçın kadrosundan sadece bir oyuncuya Başakşehir maçında görev vermedi. Sakalığı bulunan Abdülkadir Parmak’ın yerine Doğan Erdoğan’a kadroda yer veren Karaman’ın Başakşehir maçına şu 11 ile çıktı: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Doğan, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
BORDO-MAVİLİLER 4 SEZONDUR GALİBİYETE HASRET
Trabzonspor, 2014-2015 sezonundan beri Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. Bordo-mavililer rakibini en son 15 Aralık 2015’te evinde oynadığı mücadelede 3-2’lik skorla mağlup etmişti. Trabzonspor, rakibi karşısında son galibiyetini aldığı tarihten bu yana Medipol Başakşehir ile oynadığı 8 müsabakada 5 yenilgi 3 beraberlik aldı. Bordo-mavililer söz konusu bu maçlarda rakip kaleye 5 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.
TRABZONSPOR LİDERLİK PEŞİNDE
Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında 3 puan alması halinde Süper Lig’de liderliğe yükselecek. Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan bordo-mavililer maç eksiği ile 15 puan ile lider Aytemiz Alanyaspor’un 3 puan arkasında 4’üncü sırada yer alıyor. Trabzonspor son 3 haftada sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ve Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla geçerken, Çaykur Rizespor deplasmanından da 2-1’lik galibiyetle dönmüştü.
KAYBEDENİN SERİSİ BİTECEK
Süper Lig’de son 6 haftada yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir oldukça formda bir görüntü çiziyor. Ligde son oynadığı 3 maçta da galip gelmeyi başaran turuncu-lacivertliler, kendisi gibi aynı performansı sergileyen Trabzonspor ile karşılaşacağı mücadelede iki takımdan birinin kazanma serisi sona erecek. Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alırken Trabzonspor ise son üç haftada 3’te 3 yaptı.
KARAMAN İLE BURUK 4’ÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA
Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı ile birlikte iki takım teknik direktörleri kariyerlerinde 4’üncü kez karşılaşacak. Bugüne kadar yaptıkları 3 karşılaşmada 2 kez Ünal Karaman’ın takımı galip gelirken 1 kez de Okan Buruk’un ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.
İki teknik direktörün geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldikleri iki müsabakada ise gülen taraf Ünal Karaman olmuştu.
3 kez karşı karşıya gelen iki teknik direktörün takımlarının arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
24.05.2019 Çaykur Rizespor – Trabzonspor: 2-3
23.12.2018 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 4-1
17.09.2016 Göztepe – Şanlıurfaspor: 2-0
İKİ TAKIMDA SAKATLARIN SON DURUMU
Karşılaşma öncesi Trabzınspor sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Arda Akbulut, Medipol Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir’de ise Danijel Aleksic sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak.
ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir – Trabzonspor maçını takip etmek için tribünde yerini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10’uncu dakikada Başakşehir atak yönünün solundan İrfan Can Kahveci’nin orta şut karışımı vuruşu az farka auta çıktı.
20’nci dakikada Başakşehir önemli fırsattan yararlanamadı. İrfan Can’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan başarılıydı, devamında Crivelli boş kaleye kafayla yolladığı topu Hüseyin Türkmen çizgiden çıkardı.
36’ncı dakikada Nwakaeme’nin sol çaprazdan ceza sahasına girerek sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı etkili şutta kaleci Mert iyi bir kurtarış yaptı.
37’nci dakikada Trabzonsppor üst üste pozisyonlar buldu. Sörloth’un pasında Nwakaeme’nin yerden şutunda Mert topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topta Sosa’nın gelişine şutunda Sörloth topa dokundu ve kaleye giden topta Mert yine başarılıydı. Devamında tekrar Sörloth topu kaleye gönderirken çizgiden Skrtel topu çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.
59’uncu dakikada Sosa’nın kullandığı köşe vuruşunda Sörloth’un kafa vuruşunda Skrtel’in eline çarpan topta hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
61’inci dakikada Sturridge’nin penaltıyı ağlarla buluşturdu: 0-1.
65’inci dakikada İrfan Can’ın pasında topla buluşan Crivelli’ye kaleci Uğurcan’ın hareketini hakem Ali Palabıyık penaltı olarak değerlendirdi.
67’nci dakikada Visca’nın penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
71’inci dakikada ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Caiçara’nın şutu üst direğe çarparak oyun alanın terk etti.
78’inci dakikada Başakşehir 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Robinho’nun cezası dışından şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi, dönen topta Skrtel topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
90+6’ncı dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşunda Sörloth’un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-2.
Mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.
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