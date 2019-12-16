Başakşehir - Konyaspor: 1-1

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 72 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 66 Ba), Elia (Dk. 77 Robinho), Crivelli

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı - Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+3 Ali Turan), Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Daci)

GOLLER: Dk. 26 Ponck (Medipol Başakşehir) - Dk. 63 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Anicic, Ferhat Öztorun, Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.



Buruk, Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde yer alan tüm oyuncularına bu mücadelede de formayı verdi. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Bu üç futbolcu, Borussia Mönchengladbach mücadelesinde de forma giyememişti.

Sakatlıkları geçen Mahmut Tekdemir ve Robinho ise yedekler arasında yer aldı.



- Göksel Gümüşdağ taraftarla buluştu



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, mücadele öncesinde turuncu-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Stat önünde toplanan taraftarların yanına asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile giden Gümüşdağ'a, taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.

Maçtan dakikalar

13’üncü dakikada Visca’nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Elia’nın yerden sert vuruşu kaleci Serkan’da kaldı.

26’ncı dakikada Başakşehir golü buldu. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Visca’nın altıpas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Ponck’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Medipol Başakşehir mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

55’inci dakikada sağ kanattan Medipol Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can’ın penaltı noktasına doğru yükselttiği topa iyi yükselen Crivelli’nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan’ın bakışları arasında az farkla yandan dışarı çıktı.

62’nci dakikada Skubic’in sağ kanattan yerden ortasına Ömer Ali’nin ön direkteki dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

63’üncü dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Daci’nin sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde bomboş yükselen Milosevic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

78’inci dakikada Robinho’nun sağ kanattan sert şutunu kaleci Serkan kurtardı.

84’üncü dakikada Clichy’nin ortasında iyi yükselen Demba Ba’nın uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

89’uncu dakikada Gökhan İnler’in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Visca’nın plase vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

90+1’inci dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Caiçara’nın kafayla penaltı noktası üzerine indirdiği topa Ba’nın müsait pozsiyonda sert vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90+4’üncü dakikada Clichy’nin sağ kanattan kestiği ortada Crivelli’nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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