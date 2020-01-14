Başakşehir Kırklarelispor maçı için geri sayım devam ediyor. Kupanın son 16 turu ilk maçında Kırklarelispor'u konuk edecek olan Başakşehir, bu maçı galibiyetle tamamlayıp deplasmana avantaj ile gitmek istiyor. Peki, Başakşehir Kırklarelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BAŞAKŞEHİR KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk mücadelesinde Başakşehir, Kırklarelispor'u konuk edecek. A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları iddaa bülteninde yerini aldı.

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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında bugün sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak.



Karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.



Medipol Başakşehir'de, Slovak stoper Martin Skrtel'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen ve Antalya kampının başında takımdan ayrı çalışan deneyimli futbolcu, son antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer aldı.



HAZIRLIK MAÇLARI



Medipol Başakşehir, 5 Ocak'ta başladığı Antalya kampını tamamlayarak mücadele için İstanbul'a döndü.



Turuncu-lacivertli ekip, kamp boyunca iki hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasında ise İsviçre ekibi Young Boys'u 3-1 yendi.

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