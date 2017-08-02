Başakşehir 2-0 Club Brugge

Medipol Başakşehir: 2 - Club Brugge: 0 - Turuncu-lacivertli ekip, play-off turuna yükseldi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 88 Napoleoni), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Mossoro (Dk. 71 Gökhan İnler), Adebayor

Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, Touba (Dk. 71 Izquierdo), Refaelov (Dk. 46 Vanaken), Bonaventure (Dk. 56 Diaby), Vossen

Goller: Dk. 7 Adebayor, Dk. 34 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Caicara, Dk. 24 Clichy (Medipol Başakşehir), Dk. 23 Bonaventure, Dk. 42 Denswil, Dk. 65 Vormer (Club Brugge)

MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Club Brugge'ü eleyerek Play-Off Turu'na yükselen Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu:

Sevilla, Napoli, Liverpool, CSKA Moskova, Sporting.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Clichy, orta sahayı geçer geçmez ceza sahası içine doldurdu. Savunmanın arasından çok iyi yükselen Adebayor, topu ağlara gönderen isim oldu. 1-0

19. dakikada Emre Belözoğlu’nun kullandığı köşe vuruşu direkt kaleye yöneldi. Club Brugge kalecisi Horvath, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

25. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşu Vormer kullandı. Ceza sahasına gönderdiği topta iyi yükselen Denswil kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

34. dakikada Emre’nin attığı uzun topta Adebayor hemen yanındaki Visca’yı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez vurdu ve farkı 2’ye çıkardı. 2-0

40. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Mossoro’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Visca uzaktan sert vurdu, direkten dönen top oyun alanına döndü.

44. dakikada Emre’nin pasıyla hareketlenen Visca sağ kanattan ceza sahası içine kat etti ve şutunu çekti. Kaleci Horvath bu pozisyonda gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeyi de garantiledi.

46. dakikada Medipol Başakşehir 3. golüne yaklaştı. Edin Visca sağ kanattan son çizgiye indi, ceza sahası dışındaki Mossoro'ya pasını gönderdi. Mossoro, ceza sahası içine hareketlenen Caicara'nın önüne pasını attı, Brezilyalı oyuncu kaleye yakın mesafeden sağ çaprazdan şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

56. dakikada konuk ekip etkili geldi. Vossen'in sağ kanattan yaptığı ortaya altı pasa yakın noktada arka direkte Touba kafayı vurdu, top yandan az farkla yandan dışarıya gitti.

81. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi, arka direğe doğru hareketlenen Kerim Frei'e pasını gönderdi. Kerim'in gelişine vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

84. dakikada Club Brugge'de Izquierdo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya gitti.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in Club Brugge'ü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Medipol Başakşehir'in Club Brugge ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme rövanş karşılaşmasını tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atılan gollerde turuncu-lacivertli ekibi alkışlayarak destek vermişti. Erdoğan, karşılaşmanın bitimiyle birlikte soyunma odasına inerek Medipol Başakşehir'li futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi durumda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeyi de garantiledi.

Play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Cuma günü İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilecek.

- Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet

Avrupa arenasında 8. maçını oynayan turuncu-lacivertliler, Club Brugge'ü mağlup ederek, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Shakhtar Donetsk ile eşleşen Medipol Başakşehir, sahasında 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

İki sezon önce ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, Belçika'da Club Brugge ile oynadığı maçtan ise 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

- Club Brugge'ü yenen ilk Türk takımı

Medipol Başakşehir, Club Brugge'ü mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

Turuncu-lacivertliler, daha önce Türk takımları ile oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen Belçika temsilcisine 2-0'lık skorla ilk yenilgisini yaşattı.

Belçika ekibi, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadelede ise 3-1 yenildi ve elendi.

Club Brugge, 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.

- Adebayor'dan bin 252 gün sonra Avrupa kupalarında gol

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, bin 252 gün sonra Avrupa kupalarında gol attı.

Adebayor, Avrupa kupalarında son golünü 27 Şubat 2014'te Tottenham formasıyla Ukrayna ekibi Dnipro'ya atmıştı. O maçta 2 gol birden kaydeden Togolu oyuncu, o günden sonra uzun süre Avrupa'da gol bulamamıştı.

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir'in Visca ile bulduğu ikinci golde de asisti yapan isim oldu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Başkomutan" pankartı

Medipol Başakşehir taraftarları, müsabakanın 90. dakikasında maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu "Başkomutan" yazılı pankartı açtı.

Taraftarlar, pankart açıldıktan sonra uzun süre "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratı yaparak, Cumhurbaşkanına sevgi gösterisinde bulundu.

- Kerim Frei ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Kerim Frei, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Club Brugge karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Kerim, mücadelenin 78. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımında ilk resmi maçına çıktı.

- Maç sonunda büyük sevinç

Medipol Başakşehirli futbolcular, karşılaşma sonrasında saha içinde büyük sevinç yaşadı.

Turuncu-lacivertli futbolcular, tarihi başarılarının mutluluğunu uzun süre taraftarlarıyla paylaştı.