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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
28.08.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Barış Ermiş: EuroCup hep içimde bir uktedir

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Barış Ermiş: EuroCup hep içimde bir uktedir

TOFAŞ'ın deneyimli oyuncusu Barış Ermiş ve yeni transferlerden Tarık Phillip, yeni sezonu ve takımı değerlendirdi. Barış Ermiş, "TOFAŞ’ta 5’inci senem, çok güzel anılar yaşadık, çok güzel başarılar elde ettik ama EuroCup hep içimde bir uktedir. Bu sene inşallah başaracağız" dedi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta yeni sezon hazırlıkları devam ederken takımın deneyimli oyuncusu Barış Ermiş açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezondan çok az oyuncu kaldığını ancak iyi bir takımın kurulduğunu kaydeden Ermiş, "Çok kısa bir zaman oldu. Hazırlık maçları daha çok fikir sunacaktır ama iyi bir ekibiz, iyi bir antrenörümüz var. Yukarıya oynayan bir ekibiz. Üst tarafta hem bütçesel hem yarışmak çok zor artık aradaki makas çok açıldı ama biz elimizden geldiği kadar Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu sene Bursaspor Basketbol da geldi. Bursa’da yeniden güzel maçlar yaşatıp, Bursa seyircisine basketbol heyecanını yaşatmak istiyoruz" dedi.

"BURSASPOR İLE REKABET OLACAK"
Bursaspor Basketbol ile aralarında ciddi bir rekabetin de olacağını ancak profesyonel olduklarını da belirten Barış Ermiş, "Herkes kendi takımını temsil ediyor. Ne kadar Bursa’yı temsil etsek de ilk maçlarla onlarla olması çok keyifli oldu. İlk maç özellikle Bursa’da yıllardır özlenen, beklenen bir şölen ile başlayacak. Bizim için Bursaspor kardeş takım olsa da ilk maç için rakiptir, inşallah güzel bir atmosfer olur" diye konuştu.

"BU SENE EUROCUP'TA İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ"
TOFAŞ'ın bu sezon da EuroCup'ta mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine ise Barış Ermiş, "İki senedir içimizde kalan şey EuroCup oldu. Tecrübeyle çok düz orantılı bu sene hedefimiz son 16’ya kalabailmek. TOFAŞ’ta 5’inci senem, çok güzel anılar yaşadık, çok güzel başarılar elde ettik ama EuroCup hep içimde bir uktedir. Bu sene inşallah başaracağız. Yeni bir takım kurduğunuz zaman da takımın birbirine alışması zaman alıyor, EuroCup da erken başlıyor. Tam bu bocalama döneminde birkaç hata yaptığınız zaman gruptan çıkamıyorsunuz. İnşallah bu sene bunu daha kısa zamanda başarıp, deplasmanda alabileceğimiz birkaç galibiyetle bu sene üst tura çıkıp Bursa’yı üst turda temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TECRÜBE OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"
Bu sene daha tecrübeli bir takım olduklarının altını çizen Ermiş, "Bu yüzden EuroCup’ta daha ileri gidebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki enerji olarak biraz eksiğiz ama bu kez de tecrübe olarak iyi durumdayız. Matt Lojeski gibi yıllardır EuroLeague’de oynayan bir oyuncu geldi, DJ White buraları iyi bilen adaptasyon sorununu daha rahat çözebilecek bir oyuncu. Devin Williams ve Tarık Phillip, bunlar hep iyi oyuncular. Onların biraz daha adaptasyonu daha zor olacaktır ama Samuel Mejia gibi de bir oyuncumuz var. Alışma sürecini tecrübeli oyuncular daha kolay halledebiliyor çünkü üst düzey basketbol oynuyorlar, bizim üzerimize düşen de biraz daha adaptasyonda zorluk çeken oyunculara yardım etmek" açıklamalarında bulundu.

TOFAŞ'ın yeni transferlerinden Tarık Phillip ise, "Beni burada çok güzel karşıladılar. Buradaki herkes çok profesyonel, çok iyi bir teknik ekibe sahibiz. Takımımız çok iyi. Kendimi evimde hissettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

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