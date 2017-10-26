Barcelona'ya 400 milyon Euro'luk çılgın teklif!

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın tarihi stadyumu Camp Nou'ya isim sponsoru bulundu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre genel merkezi Barcelona'da bulunan ve küresel çapta bir sağlık şirketi olan Grifols, Camp Nou'ya 30 yıl boyunca sponsor olmak için tam 400 milyon Euro teklif etti.

Haberlerin detayında Katalan kulübü ile sağlık şirketinin görüşme halinde olduğu ifade edilirken anlaşma sağlanırsa stadın yeni isminin 'Camp Nou Grifols' olacağı kaydedildi.





CAMP NOU'NUN TARİHİ

1954 yılında yapımına başlanan tarihi stadyumun açılışı 24 Eylül 1957 yılında yapıldı. Bu tarihten 2000 yılına kadar adı Estadi del FC Barcelona (Barcelona'nın Stadyumu) olan stadyum, kulüp yönetiminin almış olduğu kararla Camp Nou yani Katalanca anlamıyla 'Yeni Saha' olarak anılmaya başlandı.

BARCELONA FORMASINA İLK SPONSORU 2010'DA ALDI

Katalan ekibi 2010 yılına kadar formasına göğüs sponsoru almayarak yalnızca Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ismini taşıyordu.

2010 yılına gelindiğinde radikal bir karara imza atan kulüp yönetimi Qatar Foundation ile 165 milyon Euro karşılığında 5,5 yıllık bir anlaşma yaptı ve ilk kez formasına UNICEF dışında bir reklam aldı.