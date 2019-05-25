Barcelona Valencia Kral Kupası maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Barcelona Valencia maçı ile bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Spor severlere bu önemli mücadele öncesinde müjdeli haber geldi. Barcelona Valencia maçının şifreli mi yayınlanacağı, karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayın yapılacağı merak konusu olmuştu. Canlı yayın bilgileri açıklandı. İşte Barcelona Valencia Kral Kupası mücadelesinin yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın başlayacağı saat
Barcelona Valencia maçı bu akşam nefes kesen bir mücadele sahne olacak. İspanya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, 87 puanla rakiplerinin oldukça önünde ligi tamamladı. Bu sezon iyi bir grafik çizen Valencia ise ligi 4. sırada bitirdi
Barcelona Valencia Kral Kupası mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?
Bu gece Kral Kupası'nda karşılaşacak olan iki ekibin karşılaşması merakla bekleniyor. Saat 22:00'da başlayacak olan mücadele Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Barcelona ligde oynadığı 38 karşılaşmada 26 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 87 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 90 gol gönderen Barcelona kalesinde 36 gol gördü.
Bu karşılaşmaların tümünde 75 sarı kart gören Barcelona, sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Barcelona'nın dikkat çeken istatistiklerinin arasında attığı 90 golün 77'sinin ceza sahasının içinden kaydettiği görülüyor. Bu gollerin 6 taneside duran toplardan geldi.
8 penaltı atışını gole çeviren Barcelona yalnızca bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Valencia ligde oynadığı 38 karşılaşmada 15 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 61 puan topladı. Toplamda 51 gol ile sezonu sonlandıran Valencia bu gollerin 47'sini ceza sahası içinden değerlendirirken, duran toplardan da 1 gol kaydetti. Kullandığı 7 penaltının 5'ini gole çeviren Valencia, 2 penaltı atışından da faydalanamadı.
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