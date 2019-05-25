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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.05.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Barcelona Valencia Kral Kupası maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

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Barcelona Valencia Kral Kupası maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona Valencia maçı ile bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Spor severlere bu önemli mücadele öncesinde müjdeli haber geldi. Barcelona Valencia maçının şifreli mi yayınlanacağı, karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayın yapılacağı merak konusu olmuştu. Canlı yayın bilgileri açıklandı. İşte Barcelona Valencia Kral Kupası mücadelesinin yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın başlayacağı saat

Barcelona Valencia maçı bu akşam nefes kesen bir mücadele sahne olacak. İspanya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, 87 puanla rakiplerinin oldukça önünde ligi tamamladı. Bu sezon iyi bir grafik çizen Valencia ise ligi 4. sırada bitirdi

Barcelona Valencia Kral Kupası mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Bu gece Kral Kupası'nda karşılaşacak olan iki ekibin karşılaşması merakla bekleniyor. Saat 22:00'da başlayacak olan mücadele Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona ligde oynadığı 38 karşılaşmada 26 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 87 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 90 gol gönderen Barcelona kalesinde 36 gol gördü.

Bu karşılaşmaların tümünde 75 sarı kart gören Barcelona, sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Barcelona'nın dikkat çeken istatistiklerinin arasında attığı 90 golün 77'sinin ceza sahasının içinden kaydettiği görülüyor. Bu gollerin 6 taneside duran toplardan geldi.

8 penaltı atışını gole çeviren Barcelona yalnızca bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Valencia ligde oynadığı 38 karşılaşmada 15 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 61 puan topladı. Toplamda 51 gol ile sezonu sonlandıran Valencia bu gollerin 47'sini ceza sahası içinden değerlendirirken, duran toplardan da 1 gol kaydetti. Kullandığı 7 penaltının 5'ini gole çeviren Valencia, 2 penaltı atışından da faydalanamadı.

 

 

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