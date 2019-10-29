Barcelona Real Valladolid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona Real Valladolid maçı ile La Liga'da bu akşam iki ekip karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde spor severler Barcelona Real Valladolid maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Peki Barcelona Real Valladolid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Real Valladolid ile oynadığı son 11 La Liga maçının 10'unu kazanan Barcelona, tek yenilgisini Mart 2014'te deplasmanda aldı.
Barcelona deplasmanında çıktığı son 43 La Liga maçının sadece ikisini kazanabilen Real Valladolid, son galibiyetini Kasım 1997'de aldı.
Barcelona forması giyen Lionel Messi, Real Valladolid'e karşı iç sahada çıktığı üç La Liga maçında beş gole doğrudan katkı sağladı.
Bu sezon La Liga'da çıktığı 10 maçta üç gol atan Valladolid forveti Sergi Guardiola, daha önceki 20 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı. Barcelona forveti Luis Suarez'in La Liga kariyerinde karşılaştığı 27 takım arasında gol atamadığı tek ekip Real Valladolid.
Barcelona Real Valladolid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona Real Valladolid maçı bu akşam saat 23:15'te başlayacak. Türkiye'de İspanya Ligi karşılaşmalarını bu sezon yayınlayan yayıncı kuruluş bulunmuyor
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