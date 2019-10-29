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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Barcelona Real Valladolid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Barcelona Real Valladolid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Real Valladolid maçı ile La Liga'da bu akşam iki ekip karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde spor severler Barcelona Real Valladolid maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Peki Barcelona Real Valladolid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Valladolid ile oynadığı son 11 La Liga maçının 10'unu kazanan Barcelona, tek yenilgisini Mart 2014'te deplasmanda aldı.

Barcelona deplasmanında çıktığı son 43 La Liga maçının sadece ikisini kazanabilen Real Valladolid, son galibiyetini Kasım 1997'de aldı.

Barcelona forması giyen Lionel Messi, Real Valladolid'e karşı iç sahada çıktığı üç La Liga maçında beş gole doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon La Liga'da çıktığı 10 maçta üç gol atan Valladolid forveti Sergi Guardiola, daha önceki 20 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı. Barcelona forveti Luis Suarez'in La Liga kariyerinde karşılaştığı 27 takım arasında gol atamadığı tek ekip Real Valladolid.

Barcelona Real Valladolid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Real Valladolid maçı bu akşam saat 23:15'te başlayacak. Türkiye'de İspanya Ligi karşılaşmalarını bu sezon yayınlayan yayıncı kuruluş bulunmuyor

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