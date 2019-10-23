Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico'nun tarihi belli oldu
İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) bağlı Lig Komitesi, Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının yeni tarihini belirledi. Gözler şimdi heyecan dolu maçın oynanacağı tarihte. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico ne zaman oynanacak?
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken ancak Katalonya'da ayrılıkçı grupların şiddet içerikli gösterilerinden dolayı ertelenen El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu. İşte, ? El Clasico'nun yeni tarihi...
El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu. Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık'ta oynanacağı açıklandı. Bu tarihe, iki kulübün ortak görüşü sonrasında karar verildiği bildirildi.
La Liga kurumu, 18 Aralık'a karşı çıkıp, maçın 7 Aralık Cumartesi günü oynanmasını istemişti.
İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı vermesinin ardından ayrılıkçı gruplar Barselona merkezli gösteriler başlatırken, şimdiye kadar 600'den fazla kişi çıkan olaylarda yaralanmıştı.
İspanya hükümeti de güvenlik gerekçesiyle 26 Ekim'deki El Clasico maçının ertelenmesini istemişti.
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