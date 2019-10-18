Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico ertelendi
İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı 'El Clasico'nun ertelendiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok futbolsever, Barcelona Real Madrid maçının tarihini araştırmaya başladı. Peki, El Clasico ne zaman?
Geçen pazartesi günü, 9 ayrılıkçı Katalan siyasetçiye hapis cezası verilmesiyle başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü, bunun üzerine dünya üzerinde ilgiyle takip edilen ve 'El Clasico' olarak adlandırılan Barcelona Real Madrid maçı da ertelendi. İşte, El Clasico maçı tarihi hakkında ayrıntılar...
La Liga yönetimi, 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın, güvenlik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle Madrid'de oynanmasını talep etmişti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre maçın oynanacağı yeni tarih 21 Ekim'e kadar iki takım arasındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek.
Maç tarihi ve saati belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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