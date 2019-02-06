Barcelona Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona, Real Madrid maçı ile İspanya Kral Kupası finali yolunda ilk etap tamamlanacak. İlk maçı Nou Camp'ta oynamanın avantajını taşıyacak olan Barcelona, evinde elde ettiği 98 maçta 53 galibiyet üstünlüğünü kullanmaya çalışacak. Bir süredir sakatlığı devam eden Lionel Messi'nin kadroda yer alacağı karşılaşmada, ilk 11'lerin nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu. Peki, Barcelona Real Madrid El Clasico maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı detaylar
Barcelona Real Madrid maçı için geri sayım başlarken gözler yıldız oyuncu Lionel Messi'ye çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Messi'nin durumunun kritik olduğu, El Clasico'da oynayıp oynamayacağının belirsizliğini koruduğu iddiaları yer almış ve yıldız futbolcunun yerine kadroda Ousmane Dembele'nin olacağı söylenmişti. Teknik direktör Valverde, konuya son noktayı koydu. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o merak edilen o detaylar
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI (EL CLASİCO) NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Barcelona, Real Madrid'i konuk edecek. 6 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
MESSİ OYNAYACAK MI?
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Valverde, 19 kişilik maç kadrosunda Lionel Messi'ye yer verdiğini ama Ousmane Dembele'nin olmadığını söyledi:
"Messi bizimle olacak, 19 kişi arasında yer alıyor ama Dembele için hafta sonunu bekleyeceğiz. Messi, son antrenmanda takımla çalıştı, sağlık ekibimizle konuşup maçtan önce son kararı vereceğiz."
Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, stoper Samuel Umtiti ve sezonu kapatan Rafinha, Barcelona adına El Clasico'da yer alamayacak.
Kadronun 19 kişi olarak açıklanması ve maç saati 18'e düşürülecek olması, Messi için son ana kadar bekleneceğine işaret etse de Valverde'nin Arjantinli yıldızı kadroya alsa bile ilk 11'de oynatmasının kumar olacağı belirtildi.
Dembele'nin ise hafta sonu oynanacak olan Athletic Bilbao maçında sahada olması bekleniyor.
SOLARİ'DEN VAZEQUEZ KOZU
İspanyol Marca'nın haberine göre; Santiago Solari, sol bekte ileri geri çalışan Jordi Alba'ya engel olmak ve hücum tehdidi oluşturmak için Lucas Vazquez'i kullanacak.
Solari göreve geldikten sonra 14 maça ilk 11'de başlayan Vazquez, 1.100 dakikanın üzerinde sahada kalmayı başardı.
Santiago Solari, geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 3-0 kazanılan Alaves maçında Lucas Vazquez'e görev vermemişti. Bu kararı, oyuncusunu Barcelona maçına daha diri tutmak için aldığı vurgulandı.
Karim Benzema'nin '9 numara' olarak başlamasına kesin gözüyle bakılırken, Vazquez ve Benzema'ya partner olacak üçüncü isim için de üç oyuncunun savaştığı belirtildi: Vinicius, Bale ve Marco Asensio.
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