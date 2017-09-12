UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu finali, 26 Mayıs 2018'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Barcelona Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor ve TRT 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo

Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, 105 golle Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu oldu. Porto'dan kaleci Casillas, 164 maçla Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen isimlerin başında geldi - Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin en farklı skorlarından biri olarak tarihe geçti



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak 2017-2018 sezonu öncesi, turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, çıktığı 140 maçta 105 gole ulaştı. Ronaldo'yu 115 maçta 94 gol bulan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti. İki ismin ardından Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maçta 71 gol atan İspanyol Raul Gonzalez yer aldı.



Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor. Portekizli forvet oyuncusunu, 2011-2012 sezonunda 14 gol kaydeden Messi izliyor.



En çok forma giyen Casillas



Şampiyonlar Ligi'nin en çok forma giyen futbolcuları listesinde, Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas zirvede bulunuyor. Turnuvada Real Madrid ve Porto formalarıyla 164 maça çıkan Casillas'ı, Katar'ın El-Sadd takımına giden eski Barcelonalı Xavi, 151 maçla takip ediyor. Casillas ve Xavi'nin ardından 142 maçla Raul ve 141 maçla Ryan Giggs sıralanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 140 maç oynayan Cristiano Ronaldo ise aktif futbolcular arasında bu isimlere en yakın futbolcu durumunda.

Bir maçta en çok atan Messi ve Luiz Adriano

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi ve Shakhtar Donetsk'te oynadığı dönemde Brezilyalı Luiz Adriano, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncular olmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın 2011-2012 sezonu 2. turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 7-1 yendiği karşılaşmada Messi ve 2014-2015 sezonunda Shakhtar Donetsk'in BATE Borisov'u 7-0 mağlup ettiği grup mücadelesinde Luiz Adriano, kaydettikleri 5'er golle bir maçta en çok gol atan oyuncu olma rekorunu paylaştı.



Gomis, Mario Gomez, Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahimovic bir maçta attıkları 4'er golle, bu alanda ikinci sırayı paylaştı. Messi, bir maçta attığı 5 golün yanı sıra 2009-2010 sezonunda Arsenal'a karşı 4 gol atmayı da başardı.



En hızlı gol Makaay'dan



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı golünü Hollandalı futbolcu Roy Makaay attı. Makaay, Bayern Münih'in 7 Mart 2006'da Real Madrid'i 2-1 yendiği maçın henüz 10.12'nci saniyesinde turnuvanın en hızlı golünü kaydetti.



En hızlı “hat trick”



Ligde en hızlı “hat trick”i Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giydiği dönemde Bafetimbi Gomis yaptı. Galatasaray'da görev alan Gomis, 27 Aralık 2011'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla oynanan ve 7-1 sona eren maçta 8 dakikada 3 gol birden atarak en hızlı “hat trick” yapan futbolcu olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki bir önceki rekor ise Blackburn Rovers forması giyen Mike Newell'a aitti. Newell, 6 Aralık 1995'te oynanan Rosenborg maçında 9 dakikada 3 gol atmıştı.



En çok "hat trick" yapan Messi ve Ronaldo



Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok "hat trick" yapan futbolcu unvanını paylaşıyor. Messi, Barcelona formasıyla, Ronaldo da Real Madrid'de 7'şer kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. İtalyan Filippo Inzaghi, Alman Mario Gomez ve Brezilyalı Luiz Adriano da 3'er kez "hat trick" yaptı.



En genç gol atan isim



En genç gol atan futbolcu, 1 Ekim 1997'de Rosenborg-Olympiakos maçında Yunan ekibi adına fileleri havalandıran Peter Ofori-Quaye olurken, bu futbolcu gol attığında 17 yaş 195 günlüktü. Hırvat futbolcu Mateo Kovacic de Dinamo Zagreb formasıyla 2011'de Olympique Lyon'a 7-1 yenildikleri maçta 17 yaş, 216 günlükken gol attı ve bu kategoride 2. sırayı elde etti.



En yaşlı golcü Totti



Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı gol atan oyuncusu, Roma'da geçen sezon futbolu bırakan Francesco Totti oldu. İtalyan oyuncu, 2014-2015 sezonunda 38 yıl 59 günlükken Rus ekibi CSKA Moskova karşısında 1-1 biten maçta kaydettiği golle unvanı eline geçirdi.

Totti'nin ardından Manchester United'ın eski futbolcusu Ryan Giggs yer aldı. Galli oyuncu, 14 Eylül 2011'de oynanan ve 1-1 sona eren Benfica maçında gol attığında 37 yaşından 290 gün almıştı.



Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 kupa kazandı



Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tek futbolcu unvanına sahip. Seedorf, 1995'te Ajax, 1998'de Real Madrid, 2003 ve 2007 yıllarında ise Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmayı başardı.



"Kupa 1"i kazanan en yaşlı ve en genç teknik direktör



Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en genç teknik adam Jose Villalonga olurken, en yaşlısı ise Raymond Goethals. Real Madrid, 1956 yılında kupayı kazanırken teknik direktörü Villalonga henüz 36 yaşından 185 gün almıştı.

Olympique Marsilya'nın 1993'te kazandığı kupada takımın başında olan Belçikalı Raymond Goethals ise 71 yaş 232 gün ile kupayı kaldıran en yaşlı teknik direktör oldu.



Hem sahada hem de kulübede kazananlar



Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan isimler arasına girdi. Futbolculuk döneminde 2002'de Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Zidane böylece, Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard ve Josep Guardiola'dan sonra teknik direktörlük yaparken de bunu başaran 7. isim oldu.



İlk gol Amokachi'den



Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu.

Yüzüncü gol, Barcelona'da Romario'dan, bininci gol PSV'de Dmitri Khokhlov'dan, 2 bininci gol Boavista'da Erwin Sanchez'den, 3 bininci gol Juventus'ta David Trezeguet'den, 4 bininci gol Liverpool'da Peter Crouch'tan, 5 bininci gol Benfica'da Luisao'dan, 6 bininci gol Borussia Dortmund'da Mario Götze'den, 7 bininci gol Paris Saint-Germain'de Angel Di Maria'dan geldi.



Baba-oğul kazananlar



Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasını bugüne dek 3 kez baba ve oğulları kazandı. İtalyan Cesare Maldini'nin Milan ile 1963'te bu mutluluğu yaşadığı kupada, oğlu Paolo Maldini aynı takımla 1989, 1990, 1994, 2003 ve 2007'de mutlu sona ulaştı.

Real Madrid'de forma giyen Manuel Sanchis Martinez 1966'da, oğlu Manuel Sanchis Hontiyuelo da 1998 ve 2000 yıllarında kupayı kazanmayı başardı. Son olarak Carles Busquets, İspanya'nın Barcelona ekibi ile 1992 yılında kupayı kazandı, 2009, 2011 ve 2015'te yine Barcelona'da oynayan oğlu Sergio Busquets kupaya uzandı.



Üst üste kazanan olmadı



Organizasyonun adının 1992 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi olmasının ardından sadece Real Madrid, kupayı üst üste iki kez kazanma başarısı gösterdi. Son iki sezonda kupayı müzesine götüren Real Madrid, bu unvanın sahibi oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da kupayı art arda kaldırmayı başaran ilk çalıştırıcı olarak kayıtlara geçti.

1992-93 sezonunda Marsilya, 1994'te Milan, 1995'te Ajax, 1996'da Juventus, 1997'de Borussia Dortmund, 1998'de Real Madrid, 1999'da Manchester United, 2000'de Real Madrid, 2001'de Bayern Münih, 2002'de Real Madrid, 2003'te Milan, 2004'te Porto, 2005'te Liverpool, 2006'da Barcelona, 2007'de Milan, 2008'de Manchester United, 2009'da Barcelona, 2010'da Inter, 2011'de Barcelona, 2012'de Chelsea, 2013'te Bayern Münih, 2014'te Real Madrid, 2015'te Barcelona kupayı kazandı.